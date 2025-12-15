દિલ્હીમાં નર્સરીથી ધોરણ 5 સુધીની શાળાઓ બંધ

દિલ્હીમાં સતત બગડતી હવાની ગુણવત્તા અને ગંભીર વાયુ પ્રદૂષણને ધ્યાનમાં રાખીને, દિલ્હી સરકારે એક મોટો અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. સરકારે તાત્કાલિક અસરથી નર્સરીથી ધોરણ 5 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઑફલાઇન વર્ગો સ્થગિત કર્યા છે. હવે, આ વર્ગો આગામી સૂચના સુધી ફક્ત ઑનલાઇન જ ચલાવવામાં આવશે.
આ આદેશ દિલ્હીની તમામ સરકારી શાળાઓ, સરકારી સહાયિત શાળાઓ અને ખાનગી સંલગ્ન શાળાઓને સમાન રીતે લાગુ પડે છે. સરકારે જણાવ્યું છે કે આ નિર્ણય નાના બાળકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે બાળકો અને વૃદ્ધો પ્રદૂષણથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે.
દિલ્હીની હવાની ગુણવત્તા છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં એટલી બગડી ગઈ છે કે સરકારને ગ્રેડ 4 લાગુ કરવાની ફરજ પડી હતી. રાજધાનીમાં AQI સતત ગંભીર શ્રેણીમાં રહે છે. સવાર અને રાત્રે ધુમ્મસનું જાડું સ્તર દેખાય છે, અને ઘણા વિસ્તારોમાં દૃશ્યતામાં પણ ઘટાડો થયો છે.
દિલ્હી હાલમાં ગંભીર વાયુ પ્રદૂષણની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું છે. આ માટે અનેક કારણો આપવામાં આવી રહ્યા છે. વાહનોના એક્ઝોસ્ટ, ઔદ્યોગિક ઉત્સર્જન, બાંધકામમાંથી નીકળતી ધૂળ અને હવામાનની સ્થિતિ આ બધું પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરવામાં ફાળો આપી રહી છે. AAP નેતા સૌરભ ભારદ્વાજે વધતા પ્રદૂષણને લઈને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પર નિશાન સાધ્યું છે.