PM મોદી બે દિવસની મુલાકાતે જોર્ડન પહોંચ્યા

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બે દિવસની સત્તાવાર મુલાકાતે જોર્ડનની રાજધાની અમ્માન પહોંચ્યા છે. જોર્ડનના પ્રધાનમંત્રી જાફર હસને એરપોર્ટ પર પીએમ મોદીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. જોર્ડનના રાજા અબ્દુલ્લા દ્વિતીય બિન અલ હુસૈનના આમંત્રણ પર પીએમ મોદી અમ્માન પહોંચ્યા. આ મુલાકાત દરમિયાન દ્વિપક્ષીય સહયોગ, પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ અને બંને દેશો વચ્ચેના પરસ્પર હિતના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે.

અમ્માન પહોંચ્યા પછી, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું કે તેઓ જોર્ડન પહોંચીને ખુશ છે અને એરપોર્ટ પર મળેલા ઉષ્માભર્યા સ્વાગત માટે પ્રધાનમંત્રી જાફર હસનનો આભાર માન્યો. પીએમ મોદીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ મુલાકાત ભારત અને જોર્ડન વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવશે. ભારત-જોર્ડન સંબંધોને નવી દિશા આપવા માટે આ મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જોર્ડનમાં રહેતા ભારતીયો પ્રધાનમંત્રીને મળવા અને તેમનું સ્વાગત કરવા માટે અત્યંત ઉત્સાહિત છે. લોકો પીએમ મોદીની આતુરતાથી રાહ જોતા જોવા મળ્યા.

ડાયસ્પોરામાં ભારતીયો ઉત્સાહ દર્શાવે છે

ભારતીય ડાયસ્પોરા સમિતિના સભ્ય સનલ કુમારે IANS ને જણાવ્યું કે તેઓ છેલ્લા 25 વર્ષથી જોર્ડનમાં રહે છે અને કાપડના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે. તેમણે સમજાવ્યું કે જોર્ડનના કાપડ ઉદ્યોગમાં ભારતીયોનો હિસ્સો લગભગ 50 ટકા છે. તેમણે કહ્યું, અમે એક અબજ ડોલરની કંપની છીએ અને અહીં 35,000 લોકોને રોજગારી આપે છે, જેમાં 7,000 જોર્ડનિયન અને 6,000 ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે. આ દેશ અમને વ્યવસાયની મહાન તકો આપી રહ્યો છે.

