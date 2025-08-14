સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનું દેશને સંબોધન

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ રાષ્ટ્રને સંબોધન કરતા કહ્યું કે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી ભારતની ઝડપી અને નિર્ણાયક કાર્યવાહી ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં એક ઐતિહાસિક ઉદાહરણ તરીકે યાદ કરવામાં આવશે.
ગુરુવારે પોતાના સંબોધનમાં રાષ્ટ્રપતિએ એપ્રિલમાં પહેલગામમાં નિર્દોષ નાગરિકો પર થયેલા આતંકવાદી હુમલાને કાયર અને સંપૂર્ણપણે અમાનવીય ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું, “ઓપરેશન સિંદૂર નિર્ણાયક રીતે અને અટલ સંકલ્પ સાથે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તેનાથી સાબિત થયું કે આપણી સશસ્ત્ર દળો કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં દેશનું રક્ષણ કરવા માટે તૈયાર છે.”
રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કહ્યું કે આ ઓપરેશન માનવજાતની આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં ઇતિહાસમાં નોંધાશે અને પહેલગામ હુમલા પછી દેશે એક થઈને જવાબ આપ્યો, જે આપણને વિભાજીત કરવા માંગતા લોકો માટે સૌથી યોગ્ય જવાબ હતો. તેમણે કહ્યું, દુનિયાએ નોંધ્યું છે કે ભારત આક્રમક નહીં થાય, પરંતુ તેના નાગરિકોની સુરક્ષા માટે બદલો લેવામાં ક્યારેય અચકાશે નહીં.
સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર ભારત મિશનના પરીક્ષણ તરીકે ઓપરેશન સિંદૂરને વર્ણવતા રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, “તેનું પરિણામ સાબિત કરે છે કે આપણે યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છીએ.”
‘યુવાનો માટે ઝડપથી વધતી રોજગારીની તકો’
શિક્ષણ, કૌશલ્ય અને મૂલ્યો પર ભાર મૂકતા રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કહ્યું, “રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 એ દૂરગામી ફેરફારો લાવ્યા છે, જે શિક્ષણને મૂલ્યો અને કૌશલ્યને પરંપરા સાથે જોડે છે. યુવાનો માટે રોજગારની તકો ઝડપથી વધી રહી છે, અને સરકારે ઉદ્યોગસાહસિકતાના સપના જોનારાઓ માટે સૌથી અનુકૂળ વાતાવરણ બનાવ્યું છે.”
દેશના અવકાશ કાર્યક્રમના વિસ્તરણનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું, “શુભાંશુ શુક્લાની આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકની મુલાકાતે એક આખી પેઢીને મોટા સપના જોવા માટે પ્રેરણા આપી છે. આ આપણા આગામી માનવ અવકાશ મિશન ‘ગગનયાન’ માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે.”
રમતગમતમાં યુવાનોના પ્રદર્શન પર ગર્વ વ્યક્ત કરતા રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, આજે ભારતના યુવાનો જે રીતે ચેસમાં પ્રભુત્વ મેળવી રહ્યા છે તે પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી. અમને વિશ્વાસ છે કે રાષ્ટ્રીય રમતગમત નીતિ 2025 હેઠળ, ભારતને વૈશ્વિક રમતગમત મહાસત્તા તરીકે સ્થાપિત કરવા માટે ટૂંક સમયમાં ફેરફારો જોવા મળશે.