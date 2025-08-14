કિશ્તવાડ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુઆંક 46 થયો, 120 લોકોને બચાવાયા

કિશ્તવાડમાં વાદળ ફાટવાથી મોટી દુર્ઘટના થવાની આશંકા છે. આ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 46 લોકોના મોત થયા છે. આ આંકડો વધુ વધવાની આશંકા છે. આ વાદળ ફાટવાની ઘટના ચોસીટી ગામમાં બની હતી, જ્યાં માચૈલ માતા યાત્રા માટે બેઝ કેમ્પ બનાવવામાં આવે છે. મળતી માહિતી મુજબ, ત્યાં મોટા પાયે તંબુઓ ગોઠવવામાં આવ્યા હતા.
આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં અઢી લાખ લોકો મંદિરમાં દર્શન કરી ચૂક્યા છે. દેશભરમાંથી લોકો અહીં આવી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં અહીં મૃતકોની સંખ્યા વધવાનો ભય છે. પૂર્વ સીએમ ફારુક અબ્દુલ્લાએ પણ મોટી દુર્ઘટનાનો ભય વ્યક્ત કર્યો છે અને દેશભરના લોકોને પ્રાર્થના કરવાની અપીલ કરી છે. આ દુર્ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા 46 લોકોના મોત થયા છે.
દ્રૌપદી મુર્મુએ કિશ્તવાડ દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ગુરુવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લાના ચાશોટી વિસ્તારમાં આવેલા પ્રચંડ વાદળ ફાટવા અને તેના કારણે આવેલા પૂરથી પ્રભાવિત પરિવારો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. આ પ્રચંડ વાદળ ફાટવાથી ચિશોટી ગામમાં અચાનક પૂર આવ્યું હતું અને વ્યાપક નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે ઘણા લોકો ગુમ થયા હોવાની આશંકા છે.