કિશ્તવાડમાં સુરક્ષા દળોને મોટી સફળતા, જૈશ-એ-મોહમ્મદના બે આતંકી ઠાર

રવિવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના કિશ્તવાડ જિલ્લાના એક દૂરના વિસ્તારમાં સુરક્ષા દળો સાથેની એન્કાઉન્ટરમાં પાકિસ્તાનના જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) સાથે જોડાયેલા બે આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા. સેનાએ જણાવ્યું હતું કે ચતરૂ બેલ્ટના પાસરકુટ વિસ્તારમાં ઓપરેશન ત્રશી-I દરમિયાન આતંકવાદીઓ માર્યા ગયા હતા, અને તેમની પાસેથી બે AK-47 રાઈફલ સહિત શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ, ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) અને તેના પોતાના ગુપ્તચર સૂત્રો પાસેથી મળેલી વિશ્વસનીય ગુપ્ત માહિતીના આધારે, કિશ્તવાડ વિસ્તારમાં સક્રિય આતંકવાદીઓને શોધી કાઢવા અને તેમને બેઅસર કરવા માટે એક સુનિયોજિત સંયુક્ત ઓપરેશન, ઓપરેશન ત્રશી-I શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સેનાના વ્હાઇટ નાઈટ કોર્પ્સે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, “પહેલાના સફળ સંપર્ક બાદ, CIF (કાઉન્ટર-ઇન્ટેલિજન્સ ફોર્સ) ડેલ્ટાના સૈનિકોએ પોલીસ અને CRPF સાથે મળીને આજે સવારે 11 વાગ્યે મુશ્કેલ વિસ્તારમાં ફરી આતંકવાદીઓ સામે લડાઈ કરી.”
સેનાએ જણાવ્યું હતું કે વ્યૂહાત્મક ચોકસાઈ, સરળ સંકલન અને દૃઢ નિશ્ચય દર્શાવતા, સૈનિકોએ એન્કાઉન્ટર સ્થળ પર કબજો કર્યો હતો, જ્યાં બે આતંકવાદીઓને સફળતાપૂર્વક તટસ્થ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, “શોધ ચાલુ છે – જે લોકો શાંતિમાં ખલેલ પહોંચાડવા માંગે છે તેમને કોઈ આશ્રય મળશે નહીં.” પ્રારંભિક માહિતી ટાંકીને, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે માર્યા ગયેલા બે આતંકવાદીઓ પાકિસ્તાની નાગરિકો અને પ્રતિબંધિત જૈશ-એ-મોહમ્મદના સભ્યો હતા.