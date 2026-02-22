IND vs SA : ભારત સામે આફ્રિકાએ ટોસ જીતી બેટિંગ પસંદ કરી

ટી20 વિશ્વ કપ 2026 ના સુપર 8 તબક્કામાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેનો પ્રથમ મુકાબલો અમદાવાદમાં રમાઈ રહ્યો છે. બંને ટીમો માટે આ તબક્કાનો પ્રારંભિક મુકાબલો હોવાથી ઉત્સાહ અને દબાણ બંને જોવા મળી રહ્યા છે. ટોસ જીત્યા બાદ દક્ષિણ આફ્રિકાએ પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જ્યારે ભારતીય કપ્તાન Suryakumar Yadav એ ટોસ હાર્યા બાદ જણાવ્યું કે તેઓ પણ પહેલા બેટિંગ કરવા ઇચ્છતા હતા.
🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia have been asked to field first in Ahmedabad.
Updates ▶️ https://t.co/ZE8J4fF18z #T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/BvUgrkuTpV
— BCCI (@BCCI) February 22, 2026
અમદાવાદના ખચાખચ ભરાયેલા મેદાનમાં ટોસનો સિક્કો દક્ષિણ આફ્રિકાના પક્ષમાં પડ્યો અને ટીમે પરિસ્થિતિનો લાભ લેતા પહેલા રન બોર્ડ પર મૂકવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો. ભારતીય ટીમ માટે શરૂઆતમાં બોલિંગ કરવાની જવાબદારી રહેશે. સુપર 8 જેવા નિર્ણાયક તબક્કામાં દરેક રન અને દરેક વિકેટ મહત્વ ધરાવે છે, જેના કારણે બંને ટીમો સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે.
Here is #TeamIndia‘s Playing 1️⃣1️⃣ for the Super 8 clash against South Africa! 🙌
Updates ▶️ https://t.co/ZE8J4fF18z #T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/F0DYleKAEU
— BCCI (@BCCI) February 22, 2026
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે આ મુકાબલા માટે 4 ફેરફારો કર્યા છે. ટીમ સંયોજનમાં નવા ચહેરાઓને તક આપવામાં આવી છે જેથી બેટિંગ અને બોલિંગ બંને વિભાગમાં સંતુલન લાવી શકાય. બીજી તરફ ભારતીય ટીમે છેલ્લા મુકાબલામાં જીત અપાવનારી જ ટીમ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. અક્ષર પટેલને આ મેચમાં સ્થાન મળ્યું નથી અને અગાઉની જ પ્લેઇંગ 11 સાથે ભારત મેદાનમાં ઉતર્યું છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્લેઇંગ 11 માં એડન માર્કરમ, ક્વિન્ટન ડી કોક, રયાન રિકેલ્ટન, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ડેવિડ મિલર, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, માર્કો જાનસેન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ, કાગિસો રબાડા અને લુગી એન્ગિડીનો સમાવેશ થાય છે. આ બેટિંગ લાઇન અપ શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે અને મધ્યક્રમમાં મોટા શોટ્સ રમવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
ભારતીય પ્લેઇંગ 11 માં અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, તિલક વર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ અને વરુણ ચક્રવર્તી સામેલ છે. બેટિંગમાં આક્રમકતા અને બોલિંગમાં વિવિધતા ભારતની મુખ્ય શક્તિ છે. ખાસ કરીને પાવરપ્લે અને ડેથ ઓવર્સમાં બોલિંગ કેવી રીતે થાય છે તે મેચનું પરિણામ નક્કી કરી શકે છે.