કોંગ્રેસના શર્ટલેસ વિરોધ પર PM મોદીએ કર્યા આકરા પ્રહાર

આજે મેરઠ મેટ્રોના ઉદ્ઘાટન પછી ઉત્તર પ્રદેશમાં એક જાહેર રેલીને સંબોધતા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે કેટલાક રાજકીય પક્ષો ભારતની સફળતાને પચાવી શકતા નથી. ભારતે વિશ્વની સૌથી મોટી AI કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું હતું. 80 થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓ દિલ્હી આવ્યા હતા, અને 20 દેશોના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષો દિલ્હીમાં એકઠા થયા હતા, જેમાં ભારતના ખૂણે ખૂણેથી લોકો આવ્યા હતા.
Meerut, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, “What Congress leaders did there shows how ideologically bankrupt and impoverished the country’s oldest party has become. Friends, no one could have imagined this. We are people who, when there is a wedding in someone’s… pic.twitter.com/vXFuc18XSB
વિકાસશીલ દેશોમાં આવું પરિષદ ક્યારેય યોજાયું નથી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આખો દેશ ગર્વથી વિકાસ કરી રહ્યો છે, પરંતુ કોંગ્રેસ અને તેના ઇકોસિસ્ટમે શું કર્યું છે? તેમણે ભારતમાં એક વૈશ્વિક કાર્યક્રમને તેમના ગંદા અને નગ્ન રાજકારણ માટે એક પ્લેટફોર્મમાં ફેરવી દીધો છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસના નેતાઓ વિદેશી મહેમાનોની સામે નગ્ન થઈને સ્થળ પર પહોંચ્યા. તેમણે કહ્યું, “હું કોંગ્રેસના સભ્યોને પૂછું છું, તમે પહેલાથી જ નગ્ન છો, તો કપડાં ઉતારવાની જરૂર કેમ પડી?” પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસના નેતાઓએ જે કર્યું છે તે દર્શાવે છે કે સૌથી જૂની પાર્ટી વૈચારિક રીતે કેટલી નાદાર બની ગઈ છે.
Meerut, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, “On one hand, today the people of the country are working day and night to make Vikshit Bharat, but there are some political parties within the country that are unable to recognize India’s success. You recently saw that… pic.twitter.com/zTobscOniS
તેમણે કહ્યું કે જ્યારે પણ ગામમાં કોઈ લગ્ન સમારોહ થાય છે, ત્યારે આખું ગામ તેને સફળ બનાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરે છે જેથી મહેમાનો ગામની સારી છબી સાથે વિદાય લે. કોંગ્રેસ પોતાના દેશને બદનામ કરવામાં વ્યસ્ત છે.
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસના નેતાઓ મોદીને નફરત કરે છે, તેમની કબર ખોદવા માંગે છે, અને તેમની માતાને અપશબ્દો કહેવામાં કોઈ સંકોચ નથી. તેઓ ભાજપ વિરુદ્ધ છે. કોંગ્રેસે યાદ રાખવું જોઈએ કે એઆઈ સમિટ ભાજપનો કાર્યક્રમ નહોતો, અને કોઈ ભાજપ નેતા ત્યાં હાજર નહોતા. તેમણે કહ્યું કે તે એક રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ હતો, રાષ્ટ્રીય સન્માનનો કાર્યક્રમ હતો.
Meerut, Uttar Pradesh: Prime Minister Narendra Modi says, “Today the BJP’s double-engine government is spending so much on modern infrastructure that it not only saves your money but also creates employment for youth. Just look here in western Uttar Pradesh—new expressways are… pic.twitter.com/STJL9ND70Z
તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસની હવે નિંદા થઈ રહી છે. આ કોંગ્રેસના કાર્યોનો સતત કિસ્સો છે. તેઓ તેમના સાથીદારોને સંસદમાં બોલવાની તક પણ આપતા નથી, તેઓ સંસદને ચાલવા દેતા નથી. કોંગ્રેસની નગ્નતા જોઈને, તેમના બધા સાથીદારોએ તેમનાથી દૂરી બનાવી લીધી છે.