જમ્મુ અને કાશ્મીરના કુપવાડામાં બે આતંકવાદીઓ ઠાર

જમ્મુ અને કાશ્મીરના કુપવાડામાં ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવતા ભારતીય સુરક્ષા દળોએ બે આતંકવાદીઓને ઠાર માર્યા છે. ઉત્તર કાશ્મીરના કુપવાડાના કેરન સેક્ટરમાં આતંકવાદીઓએ નિયંત્રણ રેખા (LOC) પાર કરીને ભારતમાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઘૂસણખોર આતંકવાદીઓએ સુરક્ષા દળની ટુકડીને પડકાર ફેંક્યો હતો. સુરક્ષા દળોએ આતંકવાદીઓને રોકવા માટે ગોળીબાર કર્યો હતો, જેમાં બે લોકો માર્યા ગયા હતા, પરંતુ તેમના મૃતદેહ હજુ સુધી મળી આવ્યા નથી.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બે આતંકવાદીઓના મૃતદેહ LoC નજીક પડ્યા છે અને આતંકવાદીઓની ઓળખ થાય તે પહેલાં તેમને પકડી લેવામાં આવશે. છેલ્લા આઠ દિવસમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળો અને આતંકવાદીઓ વચ્ચે આ બીજી મુલાકાત છે. અગાઉ, શનિવાર, 20 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, ઉધમપુરના દુડુ-બસંતગઢ જંગલોમાં આતંકવાદીઓ સાથેની મુલાકાત થઈ હતી, જેમાં એક સૈનિક શહીદ થયો હતો અને એક SPO સહિત બે પોલીસકર્મી ઘાયલ થયા હતા.
ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં અનેક એન્કાઉન્ટર
એ નોંધવું જોઈએ કે 8 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, સુરક્ષા દળોએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના કુલગામમાં ઓપરેશન ગુદ્દર ચલાવ્યું હતું, જેમાં આતંકવાદીઓ સાથેની એન્કાઉન્ટરમાં બે સૈનિકો શહીદ થયા હતા. શહીદ સૈનિકોમાં કૈથલના રહેવાસી લાન્સ નાયક નરેન્દ્ર સિંધુ અને ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી પેરા કમાન્ડો પ્રભાત ગૌરનો સમાવેશ થાય છે. એન્કાઉન્ટરમાં લશ્કર-એ-તૈયબાના બે આતંકવાદીઓ પણ માર્યા ગયા હતા. એક આતંકવાદી શોપિયનનો રહેવાસી અમીર અહેમદ ડાર અને બીજો રહેમાન ભાઈ નામનો વિદેશી હતો. અમીર સપ્ટેમ્બર 2023 થી લશ્કરનો સભ્ય હતો અને પહેલગામ હુમલાના કાવતરામાં સામેલ હતો.