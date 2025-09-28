દિલ્હીમાં બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓનો દોર હજુ પણ ચાલુ છે. શાળાઓ, હાઇકોર્ટ, પોલીસ સ્ટેશનો અને સચિવાલય પછી, હવે દિલ્હી એરપોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. માહિતી મળતાં, દિલ્હી પોલીસે તપાસ શરૂ કરી. જોકે, અત્યાર સુધી કંઈ શંકાસ્પદ મળ્યું નથી. હંમેશની જેમ, ધમકી ઇમેઇલ દ્વારા મળી હતી.
આતંકવાદી 111 જૂથના નેતા તરીકે ઓળખ
ધમકીભર્યા ઇમેઇલ મોકલનારએ પોતાને એક આતંકવાદી જૂથના નેતા તરીકે ઓળખાવ્યો. ઇમેઇલમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, “હું શાળાઓ અને એરપોર્ટના વહીવટ માટે આતંકવાદી જૂથ, જેને આતંકવાદી 111 તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેનો નેતા છું.” તેમણે ઉમેર્યું, “સ્વર્ગ અને પૃથ્વીની પેલે પાર, આ શાપિત દુનિયામાં જ્યાં કંઈ પણ ક્યારેય યોજના મુજબ ચાલતું નથી, હું એકલો અસ્પૃશ્ય છું; હું મારી જાતને મારી મર્યાદા સુધી ધકેલી શકતો નથી. કારણ કે હું અમર્યાદિત છું, હું દુષ્ટતાનો બાળક છું, હું નફરતનો સાર છું.” મેઇલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારી ઇમારતોની આસપાસ બોમ્બ મૂકવામાં આવ્યા છે, તમારી પાસે પ્રતિક્રિયા આપવા માટે 24 કલાક છે અથવા રક્તપાતનો સામનો કરવો પડશે.