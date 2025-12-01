સરકારે દિલ્હી એરપોર્ટ પર સાયબર હુમલો થયાનું માન્યું

સરકારે દિલ્હી એરપોર્ટ પર સાયબર હુમલાનો સ્વીકાર કર્યો છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ રાજ્યસભામાં આ જાહેરાત કરી હતી. નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હી એરપોર્ટ પર સાયબર હુમલો થયો હતો. વિમાનના GPS સિગ્નલો સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી. 10 નવેમ્બરના રોજ IGI એરપોર્ટ પર GPS સ્પૂફિંગ થયું હતું. દિલ્હી અને કોલકાતા સહિત સાત એરપોર્ટ પર સાયબર હુમલાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
દિલ્હી એરપોર્ટની ટ્રાફિક સિસ્ટમમાં અચાનક ખોરવાયા બાદ થોડા દિવસો પહેલા ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. 12 કલાકથી વધુ સમય માટે ફ્લાઇટ કામગીરી ખોરવાઈ હતી. 700 થી વધુ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી. કેટલીક ફ્લાઇટ્સ પણ રદ કરવામાં આવી હતી. લગભગ 48 કલાક પછી એરપોર્ટ કામગીરી સામાન્ય થઈ ગઈ હતી. એક બેઠક યોજાઈ હતી જેમાં એરપોર્ટ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ સહિત તમામ હિસ્સેદારોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું.
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીએ શું કહ્યું?
કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે 10 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર કેટલીક ફ્લાઇટ્સ પર સ્પૂફિંગની ફરિયાદો મળી હતી. જોકે, આ ઘટનામાં કોઈ વિમાનને અસર થઈ ન હતી. DGCA એ 24 નવેમ્બર, 2023 ના રોજ GNSS હસ્તક્ષેપ અંગે એક સલાહકાર જારી કર્યો હતો અને GPS જામિંગ/સ્પૂફિંગની ફરજિયાત રિપોર્ટિંગ ફરજિયાત કરી હતી.
તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે 10 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવતા રીઅલ-ટાઇમ રિપોર્ટિંગ માટે નવા SOP જારી કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે DGCA અને AAI સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. GPS સ્પૂફિંગ એ એક સાયબર હુમલો છે જેમાં ખોટા સિગ્નલ મોકલીને ઉપકરણને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે, જે એરક્રાફ્ટ નેવિગેશનને અસર કરી શકે છે.
GPS સ્પૂફિંગ શું છે?
GPS સ્પૂફિંગ એ એક પ્રકારનો સાયબર હુમલો છે. આ હુમલામાં, હુમલાખોરો નકલી સેટેલાઇટ સિગ્નલ મોકલે છે, જેના કારણે વિમાન ખોટા સ્થાનો અથવા ખોટો ડેટા પ્રદર્શિત કરે છે. આ એરક્રાફ્ટ નેવિગેશનને અસર કરી શકે છે, જેનાથી જોખમનું જોખમ વધી શકે છે. વિમાન તેની મૂળ દિશાથી ભટકાઈ શકે છે અથવા એવી જગ્યાએ જઈ શકે છે જે વાસ્તવિક નથી.