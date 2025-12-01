ઇમરાન ખાન સામે પાકિસ્તાનની કાર્યવાહી! ઇન્ટરનેટ પરથી ફોટો હટાવી દેવાયા

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાન દોઢ વર્ષથી વધુ સમયથી જેલમાં બંધ છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી તેમના વિશે એવું મૌન છે કે તેમનો પરિવાર પણ ચિંતિત છે. ટીવી ચેનલોને તેમનું નામ અને તસવીર બતાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ઇન્ટરનેટ પર પણ ઇમરાન ખાનની તાજેતરની કોઈ ઝલક દેખાતી નથી. આ વાતાવરણમાં, તેમના પુત્રોએ પહેલીવાર ખુલ્લેઆમ પોતાનો ડર વ્યક્ત કર્યો છે કે તેમને ડર છે કે તેમને છુપાવવામાં આવી રહ્યા છે.
લંડનમાં રહેતા કાસિમ ખાન કહે છે કે તેમણે છેલ્લે નવેમ્બર 2022 માં તેમના પિતાને જોયા હતા, જ્યારે ઇમરાન ખાન પર હુમલો થયો હતો. પરિવાર આંતરરાષ્ટ્રીય માનવાધિકાર સંગઠનો પાસેથી પણ મદદ માંગી રહ્યો છે. તેઓ માંગ કરે છે કે કોર્ટના આદેશ મુજબ તાત્કાલિક મુલાકાતો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવે, ડોકટરોને આરોગ્ય તપાસ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવે અને ઇમરાન ખાનની સ્થિતિ અંગે સત્તાવાર અપડેટ્સ આપવામાં આવે.
ઇમરાન ખાન ક્યાં છે?
ઇમરાન ખાનના પુત્ર કાસિમ ખાને રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું કે પરિવારને ત્રણ અઠવાડિયાથી કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી જેનાથી તેમના બચી શકાય. તેમનું કહેવું છે કે તેમના પિતા સુરક્ષિત છે, ઘાયલ છે કે જીવિત છે તે ન જાણવું એ માનસિક ત્રાસનો એક પ્રકાર છે.
કાસિમના મતે, કોર્ટે સાપ્તાહિક મુલાકાતોનો આદેશ આપ્યો હતો, પરંતુ જેલ વહીવટીતંત્ર સતત મુલાકાતોમાં વિલંબ કરી રહ્યું છે. તેમના અંગત ડૉક્ટરને પણ એક વર્ષથી મુલાકાત લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી નથી. જેલ વહીવટીતંત્રે દાવો કર્યો છે કે ઇમરાન ખાન સ્વસ્થ છે, પરંતુ આ દાવો ફક્ત અનામી અધિકારીઓ તરફથી જ આવે છે. કોઈ સત્તાવાર કે દ્રશ્ય પુરાવા નથી.
ટીવી પર પ્રતિબંધ, ફોટા ઇન્ટરનેટ પરથી ગાયબ
પરિવાર, ખાસ કરીને કાસિમ, એ હકીકતથી વધુને વધુ ચિંતિત છે કે ઇમરાન ખાનને જાહેર જગ્યાથી સંપૂર્ણપણે અલગ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ટીવી ચેનલોને તેમનું નામ અને ફોટો બતાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ઘણી પાકિસ્તાની ચેનલોને ઇમરાન ખાનનું નામ ન લેવા, તેમના ફોટા કે વીડિયો પ્રસારિત ન કરવા અને કોઈપણ નિવેદનો કે પ્રતિક્રિયાઓ ન બતાવવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
પરિણામે, ખાનની છેલ્લી સ્પષ્ટ છબી ઓનલાઈન ફરતી એક જૂની, ઝાંખી કોર્ટ ફોટો છે. પરિવારનો આરોપ છે કે આ અલગતા ઇરાદાપૂર્વક કરવામાં આવી છે. તે લોકોના સૌથી પ્રિય નેતા છે, અને સરકાર જાણે છે કે તેમને લોકશાહી રીતે હરાવી શકાતા નથી.