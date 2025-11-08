ઉત્તર કોરિયાએ આપી હુમલાની ધમકી

દક્ષિણ કોરિયા અને ઉત્તર કોરિયા વચ્ચેનો વિવાદ વધી રહ્યો છે. અમેરિકાના પ્રવેશ સાથે આ વિવાદ વધુ વધ્યો. અમેરિકાએ દક્ષિણ કોરિયામાં એક વિમાનવાહક જહાજ મોકલ્યું અને દક્ષિણ કોરિયા સાથે સુરક્ષા બેઠક પણ યોજી. તેનાથી ઉત્તર કોરિયા ગુસ્સે થયો. ઉત્તર કોરિયાના સંરક્ષણ મંત્રાલયે એક મોટું નિવેદન બહાર પાડ્યું. ઉત્તર કોરિયાના સંરક્ષણ પ્રધાન નો ક્વાંગ ચોલે શનિવારે વધુ આક્રમક કાર્યવાહીની ચેતવણી આપી. તેમણે સીધા મોટા હુમલાની વાત કરી.
મંત્રી નોએ અમેરિકા દ્વારા વિમાનવાહક જહાજોની તૈનાતી, અમેરિકા દ્વારા દક્ષિણ કોરિયામાં આ વિમાનોની તૈનાતી અને ત્યારબાદ અમેરિકા અને દક્ષિણ કોરિયા વચ્ચેની સુરક્ષા બેઠક બાદ આ નિવેદન આપ્યું હતું. ઉત્તર કોરિયાએ આ બંને પરિબળો પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
શુક્રવારે, ઉત્તર કોરિયાએ તેના પૂર્વ કિનારાથી સમુદ્રમાં બેલિસ્ટિક મિસાઇલ છોડ્યું. ઉત્તર કોરિયાએ આવું કર્યું કારણ કે અમેરિકાએ ઉત્તર કોરિયાના વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પર અનેક નવા પ્રતિબંધો લાદ્યા હતા. અમેરિકાએ તેમના પર સાયબર મની લોન્ડરિંગમાં સામેલ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
યુએસ સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે યુએસ-દક્ષિણ કોરિયા જોડાણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઉત્તર કોરિયાને રોકવાનો રહેશે. ઉત્તર કોરિયાના સંરક્ષણ પ્રધાન નો ક્વાંગ ચોલે જણાવ્યું હતું કે બુસાનમાં યુએસ એરક્રાફ્ટ કેરિયર જ્યોર્જ વોશિંગ્ટનના પ્રવેશ અને તાજેતરના યુએસ-દક્ષિણ કોરિયા સંયુક્ત હવાઈ કવાયતોએ પરિસ્થિતિને વધુ વણસી છે. નોએ ચેતવણી આપી હતી કે તેઓ દુશ્મનના ખતરા સામે સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા અને શાંતિ જાળવવાના સિદ્ધાંતના આધારે વધુ આક્રમક પગલાં લેશે.