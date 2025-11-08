અભિષેક શર્માએ T20 માં સૌથી ઓછા બોલમાં 1000 રન કરી રેકોર્ડ બનાવ્યો

IND vs AUS: ભારતીય ટીમના ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ બ્રિસ્બેનના ગાબા સ્ટેડિયમ ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાઈ રહેલી શ્રેણીની 5મી T20 મેચમાં પોતાના 1000 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પૂરા કરીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાઈ રહેલી 5 મેચની T20 શ્રેણીની છેલ્લી મેચ બ્રિસ્બેનના ગાબા સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ડાબોડી ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. પાંચમી T20 મેચમાં ટોસ જીતીને ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના કેપ્ટન મિશેલ માર્શે પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, ત્યારબાદ અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલની ઓપનિંગ જોડીએ ભારતીય ટીમ માટે આક્રમક શરૂઆત કરી. અભિષેકે પોતાની ઇનિંગનો 11મો રન પૂરો કરતાની સાથે જ એક મોટો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો.
સૌથી ઓછા બોલમાં 1000 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય રન
અભિષેક શર્માએ ગાબા ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પાંચમી ટી20 શ્રેણીમાં પોતાની ઇનિંગનો 11મો રન પૂર્ણ કર્યો, તે સૌથી ઓછા બોલમાં 1000 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પૂર્ણ કરનાર ખેલાડી બન્યો. અગાઉ, આ રેકોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી ટિમ ડેવિડના નામે હતો, જેણે 569 બોલમાં 1000 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પૂર્ણ કર્યા હતા. અભિષેક શર્માએ માત્ર 528 બોલમાં આ સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું હતું. યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને ભારતીય ટી20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ છે, જેમણે 573 બોલમાં 1000 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય રન પૂર્ણ કર્યા હતા.
ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી ઓછા બોલમાં 1000 રન પૂર્ણ કરનારા ખેલાડીઓ
અભિષેક શર્મા (ભારત) – 528 બોલ
ટિમ ડેવિડ (ઓસ્ટ્રેલિયા) – 569 બોલ
સૂર્યકુમાર યાદવ (ભારત) – 573 બોલ
ફિલ સોલ્ટ (ઇંગ્લેન્ડ) – 599 બોલ
આ સંદર્ભમાં અભિષેક શર્મા કોહલી પછી બીજા ક્રમનો સૌથી ઝડપી ખેલાડી બન્યો
ભારતીય ટીમ દ્વારા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી ઓછી ઇનિંગ્સમાં 1000 રન બનાવવાનો રેકોર્ડ વિરાટ કોહલીના નામે છે, જેમણે 27 ઇનિંગ્સમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. હવે, અભિષેક શર્મા આ યાદીમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, તેણે 28 ઇનિંગ્સમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 1000 રનનો આંકડો પૂર્ણ કર્યો છે. 2025 માં અત્યાર સુધી, અભિષેક શર્માએ બેટથી ઉત્તમ ફોર્મ દર્શાવ્યું છે, ટીમને ઝડપી શરૂઆત આપવામાં સતત મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે.