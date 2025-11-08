સંસદનું શિયાળુ સત્ર 1 થી 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ મંજૂરી આપી

સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ માહિતી આપી હતી કે સંસદનું શિયાળુ સત્ર 1 થી 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ આ માટે તેમની મંજૂરી આપી દીધી છે.
કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર જાહેરાત કરી કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સંસદનું શિયાળુ સત્ર બોલાવવાના સરકારના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે, જે 1 ડિસેમ્બર, 2025 થી શરૂ થશે અને 19 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી ચાલુ રહેશે.
કિરેન રિજિજુએ ટ્વીટ કર્યું કે,”ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુજીએ 1 ડિસેમ્બર 2025 થી 19 ડિસેમ્બર 2025 સુધી સંસદનું શિયાળુ સત્ર બોલાવવાના સરકારના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે (સંસદીય કાર્યકાળની આવશ્યકતાઓને આધીન). એક રચનાત્મક અને ફળદાયી સત્રની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ જે આપણા લોકશાહીને મજબૂત બનાવશે અને લોકોની આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરશે.”
ચોમાસુ સત્રમાં 166 કલાકનો બગાડ થયો
પહેલાં, સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 21 ઓગસ્ટના રોજ અનિશ્ચિત સમય માટે સ્થગિત કરવામાં આવ્યું હતું. SIR પર વિપક્ષના હોબાળાને કારણે સંસદના 166 કલાકના સમયનું નુકસાન થયું હતું, જેના પરિણામે આશરે 248 કરોડ રૂપિયાના જાહેર કરનું નુકસાન થયું હતું. એક ખાસ ચર્ચાથી ઓપરેશન સિંદૂરનો મુદ્દો ટળી ગયો, પરંતુ SIR પર રાજકીય લડાઈ અંતિમ દિવસ સુધી ચાલુ રહી. આ હોબાળાને કારણે લોકસભામાં 84.5 કલાક અને ઉપલા ગૃહ, રાજ્યસભામાં 81.12 કલાકનું નુકસાન થયું. રાજ્યસભાની કાર્યવાહી માત્ર 38.88 કલાક ચાલી.
બંને ગૃહોમાં એક મિનિટની કાર્યવાહીનો ખર્ચ 2.5 લાખ રૂપિયા થાય છે. આનો અર્થ એ થાય કે પ્રતિ કલાક આશરે 1.5 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. આના પરિણામે લોકસભામાં 126 કરોડ રૂપિયા અને રાજ્યસભામાં આશરે 122 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું. જોકે, છેલ્લા નવ કાર્યકારી દિવસોમાં કાયદાકીય કાર્ય ઝડપી ગતિએ પૂર્ણ થયું. રાજ્યસભામાં પંદર બિલ અને લોકસભામાં 12 બિલ પસાર થયા.
સંસદમાં કેટલા સત્રો હોય છે?
સામાન્ય રીતે, લોકસભાના વર્ષમાં ત્રણ સત્રો યોજાય છે. સંસદનું બજેટ સત્ર ફેબ્રુઆરીથી મે સુધી ચાલે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન બજેટ સંસદમાં વિચારણા, મતદાન અને મંજૂરી માટે રજૂ કરવામાં આવે છે. વિભાગીય સમિતિઓ મંત્રાલયો અને વિભાગોની ગ્રાન્ટ માટેની માંગણીઓ પર વિચાર કરે છે અને પછી સંસદમાં તેમના અહેવાલો રજૂ કરે છે. બીજું સત્ર ચોમાસુ સત્ર છે, જે જુલાઈથી ઓગસ્ટ સુધી ચાલે છે. વર્ષ શિયાળુ સત્ર સાથે સમાપ્ત થાય છે, જે નવેમ્બરથી ડિસેમ્બર સુધી ચાલે છે.