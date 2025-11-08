‘ભારતની પુત્રી’ તરીકે સોશિયલ મીડિયામાં છવાયેલા ગઝાલા હાશ્મી કોણ છે ?

અમેરિકામાં ભારતીય મૂળના બે વ્યક્તિઓ, ગઝાલા હાશ્મી અને ઝોહરાન મમદાનીની જીતથી અમેરિકન રાજકારણમાં એક નવો માપદંડ સ્થાપિત થયો છે, પરંતુ ભારતમાં પણ ગર્વની ભાવના જાગી છે. બંને નેતાઓએ પોતાની મહેનત અને સિદ્ધાંતો દ્વારા અમેરિકન જનતાના દિલ જીતી લીધા છે.
61 વર્ષીય ગઝાલા હાશ્મીએ વર્જિનિયામાં લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર પદ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેઓ આ પદ સંભાળનાર પ્રથમ મુસ્લિમ અને દક્ષિણ એશિયાઈ મહિલા છે. તેમણે રિપબ્લિકન ઉમેદવાર જોન રીડને મોટા અંતરથી હરાવ્યા હતા. 4 નવેમ્બરના મતદાન પછી પરિણામો જાહેર થતાં જ સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય વર્તુળોમાં અભિનંદનનો વરસાદ છવાઈ ગયો હતો.
હૈદરાબાદથી અમેરિકાની સફર
ગઝાલાનો જન્મ 1964માં હૈદરાબાદમાં થયો હતો. તેમના પિતા, તનવીર હાશ્મી અને માતા, ઝિયા હાશ્મી, શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા હતા. ગઝાલા ચાર વર્ષની ઉંમરે પરિવાર સાથે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ગયા હતા. તેમના શરૂઆતના વર્ષો હૈદરાબાદના મલકપેટમાં વિતાવ્યા હતા. એ સમયે, તેમના પિતા જ્યોર્જિયા યુનિવર્સિટીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં પીએચડી કરી રહ્યા હતા.
અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા
તનવીર હાશ્મીનો અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી (AMU) સાથે ઊંડો સંબંધ હતો. તેમણે ત્યાંથી એમએ અને એલએલબી પૂર્ણ કર્યું. બાદમાં તેઓ યુનિવર્સિટીમાં ભણાવવા માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ગયા અને બાદમાં ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન સેન્ટરની સ્થાપના કરી, જ્યાંથી તેઓ ડિરેક્ટર તરીકે નિવૃત્ત થયા.
ગઝાલાનું શિક્ષણ અને પરિવાર
ગઝાલાએ જ્યોર્જિયા સધર્ન યુનિવર્સિટીમાંથી બીએ અને એટલાન્ટાની એમોરી યુનિવર્સિટીમાંથી અમેરિકન સાહિત્યમાં પીએચડી કર્યું. તેમના લગ્ન અઝહર રફીક સાથે થયા છે અને તેમને બે પુત્રીઓ છે. 1991માં, તેઓ રિચમંડમાં સ્થાયી થયા, જ્યાં લગભગ 30 વર્ષ સુધી પ્રોફેસર તરીકે શિક્ષણ આપ્યું.
રાજકારણમાં પ્રવેશ અને સફળતા
ગઝાલા હાશ્મીની રાજકીય સફર 2019માં શરૂ થઈ હતી જ્યારે તેઓ ઘણા વર્ષો પછી વર્જિનિયા સેનેટમાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીને બહુમતી મેળવવામાં મદદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં તેમણે રિપબ્લિકન ઉમેદવારને હરાવ્યો હતો. તેમની સ્વચ્છ છબી અને શિક્ષણ ક્ષેત્રની ઊંડી સમજણથી લોકપ્રિયતામાં સતત વધારો થયો છે.
ગઝાલા સેનેટ સભ્ય બની
ગઝાલાના પ્રભાવ અને નેતૃત્વ કૌશલ્યને કારણે તેમને 2024માં સેનેટ શિક્ષણ અને આરોગ્ય સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્તિ મળી છે. તેમનો ઐતિહાસિક વિજય અમેરિકામાં લઘુમતી અને ઇમિગ્રન્ટ સમુદાય માટે પ્રેરણારૂપ નથી, પરંતુ ભારત માટે ગર્વની ક્ષણ પણ છે. ગઝાલાની સફળતાથી હૈદરાબાદથી અલીગઢ સુધી ઉજવણી થઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર, લોકો તેમને “અમેરિકામાં ઇતિહાસ રચનારી ભારતની પુત્રી” તરીકે બિરદાવી રહ્યા છે.