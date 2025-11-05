એર ઇન્ડિયાનું સર્વર દેશભરમાં ડાઉન

બુધવારે દેશભરના અનેક એરપોર્ટ પર એર ઇન્ડિયાનું સર્વર ડાઉન થયું હતું, જેના કારણે મુસાફરોને ઘણી અગવડ પડી હતી. સર્વર આઉટેજને કારણે, દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (IGI) પર ફ્લાઇટ ચઢવા માટે રાહ જોઈ રહેલા મુસાફરોની લાંબી કતારો લાગી હતી. દિલ્હી એરપોર્ટના એક અધિકારીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે એર ઇન્ડિયાનું સર્વર દેશભરના તમામ એરપોર્ટ પર ડાઉન છે અને ટૂંક સમયમાં તેને ઠીક કરવામાં આવશે.
દિલ્હીના ટર્મિનલ 2 પર ટ્રાફિકની ભીડ
બપોરે 3 વાગ્યાથી ટર્મિનલ 2 પર સર્વરમાં સમસ્યાનો અનુભવ કરતા મુસાફરોએ જાણ કરી હતી. આના કારણે મુસાફરોને અગવડતા થઈ છે. T2 થી રવાના થતા મુસાફરો મુશ્કેલીમાં ભટકતા જોવા મળ્યા હતા. એરપોર્ટ પર એર ઇન્ડિયાના એક કર્મચારીએ જણાવ્યું હતું કે સોફ્ટવેર ખરાબ થઈ રહ્યું હતું, જેના કારણે સામાન નીચે ઉતરતો અટકાવી શકાયો ન હતો.
એરપોર્ટ પર મુસાફરો ચિંતિત જોવા મળ્યા હતા
દૈનિક જાગરણના પત્રકાર દીપ્તિ મિશ્રાએ દિલ્હી એરપોર્ટ પર ઘણા મુસાફરો સાથે વાત કરી હતી. કેટલાક લોકોએ દાવો કર્યો હતો કે એર ઇન્ડિયાના સર્વરમાં ગઈકાલથી સમસ્યા આવી રહી હતી. સંધ્યા નામની એક મુસાફરે જણાવ્યું કે તે ગઈકાલે દેહરાદૂનથી દિલ્હી ગઈ હતી અને દિલ્હીથી વિશાખાપટ્ટનમની કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ હતી. સર્વરની સમસ્યા અને ફ્લાઇટ મોડી પડવાને કારણે, તે તેની ફ્લાઇટ ચૂકી ગઈ. આનાથી તેણીને ખૂબ તકલીફ પડી અને તેણીએ તેની ટિકિટ ફરીથી બુક કરાવવી પડી.