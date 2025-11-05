ફંડ ઇન્વેસ્ટર્સ માટે હવે વધુ એક તકઃ લોંગ-શોર્ટ મિશ્રણના ફંડ (SIF) વિશે સમજો

મુંબઈ: મધ્યમ કદના સમૃધ્ધ રોકાણકારો માટે PMSને સ્થાને એક નવી યોજના આવી ગઈ છે, જેનું નામ છે સ્પેશ્યલાઈઝડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ. ભારતીય રોકાણકારો માટે મુડીબજારના નિયમન તંત્ર સેબીએ આ નવા પ્રકારની રોકાણ વ્યવસ્થા મંજૂર કરી છે, જે સીફ તરીકે ઓળખાય છે. ભારતમાં સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ કેટેગરીનો પ્રારંભ એ નિયમનકારી માળખા હેઠળ ખાસ વ્યૂહરચનાવાળા રોકાણ સાધનોમાં રોકાણ કરવા માંગતા ઇન્વેસ્ટર્સને આ એક નવો વિકલ્પ ઓફર કરે છે. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાએ આપેલી મંજૂરી બાદ આ નવા એસેટ ક્લાસ સાથે, સીફ હવે પરંપરાગત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસ (પીએમએસ) વચ્ચે સેતુ પૂરો પાડે છે, જે પારદર્શિતા અને વ્યૂહાત્મક સુગમતાને જોડે છે. નિયમનકારી માળખા હેઠળ, સીફમાં ત્રણ પ્રકારની રોકાણ વ્યૂહરચના શરૂ કરવાની મંજૂરી છે: ઇક્વિટી-લક્ષી વ્યૂહરચનાઓ, ડેટ-લક્ષી વ્યૂહરચનાઓ અને હાઇબ્રિડ વ્યૂહરચનાઓ.
|
યોજનાનું નામ
|
પ્રકાર
|
પરંપરાગત યોજના
|
ઇક્વિટી
|ઇક્વિટી લોંગ શોર્ટ ફંડ
|ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં 80% રોકાણ અને ડેરિવેટીવ્ઝ મારફતે 25% સુધીનું શોર્ટ એક્સપોઝર
|ફ્લેક્સીકેપ ફંડ્સ
|ટોચના 100 સ્ટોક્સ સિવાયના શેરોમાં લોંગ શોર્ટ ફંડ્સ
|ટોચના 100 સ્ટોક્સ સિવાયનાશેરોમાં ઓછામાં ઓછું 65% રોકાણ અને 25% શોર્ટ એક્સપોઝરની છૂટ
|મિડ અને સ્મોલ કેપ ફંડ્સ
|સેક્ટર રોટેશન લોંગ-શોર્ટ ફંડ્સ
|ચાર સેક્ટર્સના શેરોમાં અંદાજે 80% રોકાણ અને 25% સેક્ટર સ્તરે શોર્ટ એક્સપોઝર
|સેક્ટર ફંડ્સ
|
ડેબ્ટ
|ડેબ્ટ લોંગ શોર્ટ ફંડ્સ
|ડેબ્ટ સાધનોની પાકતી તારીખ અને વિવિધ પ્રકારોમાં રોકાણ અને શોર્ટ એક્સપોઝર
|ડાયેનેમિક બોન્ડ ફંડ્સ
|સેક્ટોરલ ડેબ્ટ લોંગ શોર્ટ ફંડ્સ
|સ્પેસીફિક સેક્ટરના ડેબ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સમાં રોકાણ અને એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ડેરાઇવેટીવ્ઝ થકી શોર્ટ એક્સપોઝર
|ઉપલબ્ધ નથી
|
હાઇબ્રીડ
|એક્ટીવ એસેટ એલોકેટર લોંગશોર્ટ ફંડ્સ
|સક્રિય ગતિશીલતાપૂર્ણ ઇક્વિટી, ડેબ્ટ, આરઇઆઇટી/ ઇનવીટ્સમાં રોકાણ અને ડેરિવેટીવ્ઝ એક્સપોઝર
|મલ્ટી- એસેટ ફંડ્સ
|હાઇબ્રીડ લોંગ-શોર્ટ ફંડ્સ
|લઘુતમ 25% રોકાણ ઇક્વિટીમાં અને ડેબ્ટમાં 25% રોકાણ સાથે 25% સુધીનું શોર્ટ એક્સપોઝર ડેરિવેટીવ્ઝમાં
|બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ્સ
સીફ વ્યૂહરચનાઓની મુખ્ય લાક્ષણિક્તાઓ છેઃ રોકાણકાર દીઠ ₹10 લાખની લઘુત્તમ રોકાણ મર્યાદા (એક જ એએમસી હેઠળની બધી વ્યૂહરચનાઓ માટે, જ્યાં સુધી માન્યતા પ્રાપ્ત ન હોય ત્યાં સુધી) સામેલ છે. એએમસીને ઇક્વિટી અને ડેબ્ટ વ્યૂહરચનાઓ બંનેમાં અનહેજ્ડ ડેરિવેટિવ્ઝ દ્વારા ચોખ્ખી સંપત્તિના 25% સુધી શોર્ટ એક્સપોઝરની મંજૂરી છે. રિડેમ્પશન ફ્રીક્વન્સી અલગ અલગ હોઈ શકે છે – કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ દૈનિક સબ્સ્ક્રિપ્શન્સને મંજૂરી આપી શકે છે પરંતુ લિક્વિડિટીના આધારે વચ્ચે-વચ્ચે રિડેમ્પશનની છૂટ હોઇ શકે છે.
લાઇવ સ્કીમ્સ જોઇએ તો ઘણા ફંડ હાઉસોએ પહેલાથી જ સીફ-બ્રાન્ડેડ વ્યૂહરચનાઓ શરૂ કરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, ક્વોન્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇક્વિટી લોંગ-શોર્ટ સીફ માટે મંજૂરી મેળવનારા સૌ પ્રથમ મ્યુ. ફંડ હતું. એસબીઆઇ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે સીફ માળખા હેઠળ તેનું “મેગ્નમ હાઇબ્રિડ લોંગ-શોર્ટ ફંડ” શરૂ કર્યું, જે ઇક્વિટી, ડેટ, REITs (રિઅલ એસ્ટેટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ /InvITs (ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ) અને ડેરિવેટિવ્ઝમાં હાઇબ્રિડ એક્સપોઝર ઓફર કરે છે. એડલવાઇસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે હાઇબ્રિડ સ્ટ્રેટેજીને લક્ષ્ય બનાવતા તેના અલ્ટીવા સીફ હાઇબ્રિડ લોંગ-શોર્ટ ફંડને રજૂ કર્યું. આઇટીઆઇ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે ઇક્વિટી, હાઇબ્રિડ અને ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સીફ વ્યૂહરચનાઓમાં “ડિવિનિટી સીફ” શરૂ કર્યું છે.
જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને રોકાણ મર્યાદાની યોગ્યતા ધરાવતા રોકાણકારો માટે, સીફ નિયમનકારી દેખરેખ અને મ્યુચ્યુઅલ-ફંડ કરવેરા હેઠળ અત્યાધુનિક વ્યૂહરચના-આધારિત એક્સપોઝરનો લાભ આપે છે. પીએમએસ અને વૈકલ્પિક રોકાણ ભંડોળ (AIFs) થી વિપરીત, સીફ સુલભતા (₹10 લાખ લઘુત્તમ) અને વ્યૂહાત્મક સુગમતાનું સંતુલન જાળવી રાખે છે. જો કે, એ સ્વીકારવું જોઈએ કે ડેરિવેટિવ્સનો ઉપયોગ, શોર્ટ એક્સપોઝર અને નેરો લિક્વિડિટી પ્રોફાઇલ્સનો અર્થ વધુ જોખમ અને લાંબા સમય સુધી લોક-ઇન લાક્ષણિકતાઓ છે. ફંડ મેનેજરની લોંગ-શોર્ટ વ્યૂહરચનાઓના અમલીકરણમાં કુશળતા, માર્કેટ સાઈકલ દ્વારા નેવિગેશન અને હેજિંગ સાથે શિસ્ત સફળતા નક્કી કરશે.
નિષ્કર્ષમાં, સીફને રોકાણકારની ટૂલકીટમાં અર્થપૂર્ણ ઉમેરા તરીકે જોઈ શકાય. નિષ્ક્રિય અથવા લોંગ ભંડોળથી આગળ વધીને વધુ આલ્ફા શોધતા અનુભવી રોકાણકારો માટે, સીફ સમયસરની તકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે – જે પૂરી પાડવામાં આવેલ યોગ્યતા, જોખમ સમજણ અને રોકાણ ક્ષિતિજનું કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરે છે. માર્કેટિંગનો સારો એવો ઉપયોગ થશે, જોકે આ બધી વ્યૂહરચનાઓ તદ્દન નવી છે, ખાસ કરીને બજારમાં શોર્ટ સેલીંગ કરવું એ એક અલગ કૌશલ્ય છે અને ખૂબ ઓછા ફંડ મેનેજરો પાસે એનો અનુભવ છે, તેથી મોટાભાગના રોકાણકારો માટે 2-3 વર્ષ સુધી ફંડ મેનેજરોના પ્રદર્શનની રાહ જોયા પછી રોકાણ કરવાની યોજના બનાવવી સમજદારીભર્યું રહેશે.
(રાજેન્દ્ર ભાટિઆ-મુંબઈ)
(લેખક મુંબઈના જાણીતા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર છે અને ફંડ ઉધોગનો ઊંડો અભ્યાસ ધરાવે છે.)