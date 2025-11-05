રાત્રે આકાશમાં સૌથી તેજસ્વી સુપરમૂન દેખાશે

કાર્તિક પૂર્ણિમા અને દિવાળીનો સંયોગ ખરેખર અદ્ભુત નજારો લાવે છે. બુધવાર, 5 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ, આકાશ ખરેખર ધન્ય બનશે. આ રાત્રે, ચંદ્ર પૃથ્વીની ખૂબ નજીક હશે, સામાન્ય કરતાં મોટો અને તેજસ્વી દેખાશે. આ કારણે તેને સુપરમૂન કહેવામાં આવે છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે આજે રાત્રે તમારા શહેરમાં સુપરમૂન ક્યારે દેખાશે.
દિવાળીની રાત્રે દેખાતો આ સુપરમૂન આ વર્ષનો સૌથી મોટો અને તેજસ્વી હશે. જો કે, આવતા મહિને 4 ડિસેમ્બરે પણ સુપરમૂન દેખાશે, પરંતુ તે એટલો મોટો નહીં હોય. તે પછી, આવતા વર્ષની 24 નવેમ્બર સુધી બીજો સુપરમૂન દેખાશે નહીં.
સુપરમૂન શું છે?
પૂર્ણ ચંદ્ર અથવા નવા ચંદ્ર દરમિયાન ચંદ્ર પૃથ્વીની સૌથી નજીક હોય ત્યારે સુપરમૂન થાય છે. આ ખગોળીય ઘટના ચંદ્રને સામાન્ય કરતાં ઘણો મોટો અને તેજસ્વી દેખાવા માટેનું કારણ બને છે. પૃથ્વી પરથી જોવામાં આવે ત્યારે સુપરમૂન સામાન્ય કરતાં લગભગ 6 થી 7 ટકા મોટો અને 16 થી 30 ટકા વધુ તેજસ્વી દેખાય છે.
દિલ્હીના સમય મુજબ, 5 નવેમ્બરના રોજ સાંજે 7:30 વાગ્યા પછી ચંદ્ર પૂર્વમાં સ્પષ્ટ રીતે દેખાશે. જો કે, 5 નવેમ્બરના રોજ ચંદ્રોદયનો સમય શહેરોમાં બદલાઈ શકે છે, જેની વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે.