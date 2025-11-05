ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે PM મોદીને ખાસ જર્સી ભેટ આપી

મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ બુધવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને મળી અને તેમને “નમો ૧” લખેલી ખાસ જર્સી ભેટમાં આપી હતી. સમગ્ર ટીમ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલ, આ જર્સી પ્રધાનમંત્રી પ્રત્યે આદર અને કૃતજ્ઞતાના પ્રતીક તરીકે સેવા આપી હતી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેમના લોક કલ્યાણ માર્ગ નિવાસસ્થાને ટીમનું સ્વાગત કર્યું અને તેમની ઐતિહાસિક જીતની ઉજવણી કરી.
विजेता बेटियों का सम्मान! 🏆📷Prime Minister@narendramodi
hosted the Champions 📷#IndianCricket #ICCWomensWorldCup2025 #BCCI #PMModi #TeamIndia #WomenInSports #CricketChampions pic.twitter.com/eQfHN6mvlQ
— joshi paras prem (news updated) (@joshiparasprem) November 5, 2025
મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજયની ઐતિહાસિક ક્ષણ
કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વમાં, ભારતે રવિવારે ઇતિહાસ રચ્યો. ટીમે નવી મુંબઈમાં એક રોમાંચક અને ઉચ્ચ સ્કોરિંગ ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને ૫૨ રનથી હરાવીને તેમનો પ્રથમ મહિલા વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યો. આ વિજય વર્ષોની મહેનત, સંઘર્ષ અને નિષ્ફળતાઓ પછી પ્રાપ્ત થયેલી ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હતી.
જોકે પ્રધાનમંત્રી મોદી ફાઇનલ મેચ દરમિયાન મેદાન પર હાજર ન હતા, કારણ કે તેઓ ૨૦૨૩ના પુરુષ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં હતા, તેમણે રાષ્ટ્ર સાથે વિજયની ઉજવણી કરી અને ટ્વિટર પર ટીમને હાર્દિક અભિનંદન પાઠવ્યા.
બુધવારની મુલાકાત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રીએ બધા ખેલાડીઓ સાથે વ્યક્તિગત રીતે વાત કરી. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે યાદ કર્યું કે ટીમ 2017 માં પણ પ્રધાનમંત્રીને મળી હતી, પરંતુ ટ્રોફી વિના. હસતાં હસતાં તેમણે કહ્યું, “આ વખતે અમે ટ્રોફી સાથે મળ્યા હતા, અને અમને આશા છે કે આવી તકો વારંવાર આવશે.”
ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રીના શબ્દો ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક છે અને હંમેશા ટીમ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે આજે, ભારતીય મહિલાઓ દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી રહી છે, જે પ્રધાનમંત્રીના સતત પ્રોત્સાહનને આભારી છે.
પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ તરીકે નામાંકિત દીપ્તિ શર્માએ કહ્યું કે તે આ મુલાકાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહી હતી. તેમણે યાદ કર્યું કે 2017 માં, પ્રધાનમંત્રીએ તેમને કહ્યું હતું, “મહેનત કરતા રહો, અને એક દિવસ તમારું સ્વપ્ન સાકાર થશે.” દીપ્તિએ કહ્યું કે આ સ્વપ્ન હવે સાકાર થયું છે.
વાતચીત દરમિયાન, પ્રધાનમંત્રીએ દીપ્તિની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટનો ઉલ્લેખ કર્યો જેમાં “જય શ્રી રામ” અને તેના હાથ પર ભગવાન હનુમાનના ટેટૂનો સમાવેશ થાય છે. દીપ્તિએ હસીને કહ્યું કે તેનો વિશ્વાસ જ તેને આંતરિક શક્તિ આપે છે.