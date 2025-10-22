ફરી મોટો પ્લેન અકસ્માત થતા રહી ગયો, ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાયું

કોલકાતાથી શ્રીનગર જતી ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટમાં ઇંધણ લીકેજ થયું. ક્રૂએ તાત્કાલિક નજીકના વારાણસી એરપોર્ટ પર એટીસીને જાણ કરી અને લેન્ડિંગની પરવાનગી માંગી. લીલી ઝંડી મળતાં જ, પ્લેનનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. અચાનક ખામી સર્જાવાથી અને વારાણસીમાં વિમાનના આગમનથી મુસાફરો પણ ગભરાઈ ગયા.
ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ નંબર 6E-551, લગભગ 166 મુસાફરોને લઈને, કોલકાતાથી શ્રીનગર માટે રવાના થઈ, જ્યારે ક્રૂને ઇંધણ લીકેજની જાણ થઈ. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ઓળખીને, ક્રૂએ નજીકના વારાણસી એરપોર્ટ પર એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) ને જાણ કરી અને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ માટે પરવાનગી માંગી. ATC એ તાત્કાલિક પરવાનગી આપી, અને સલામતી પ્રોટોકોલનું પાલન કરીને વિમાન વારાણસીમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું.
ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ પછી, મુસાફરોને ખાલી કરાવવામાં આવ્યા. સલામતી તપાસ અને સમારકામ માટે વિમાનને લગભગ બે કલાક માટે એપ્રોન (પાર્કિંગ એરિયા) પર પાર્ક કરવામાં આવ્યું હતું. અચાનક ઇમરજન્સી લેન્ડિંગથી મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો. હાલમાં બોર્ડમાં રહેલા તમામ 166 મુસાફરો સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.