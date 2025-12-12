કોડિન કફ સિરપ કેસમાં EDના દરોડા

લખનૌ: કોડિન કફ સિરપ કેસમાં EDએ લખનૌ, બનારસથી લઈને અમદાવાદ સુધી દરોડા પાડી રહી છે. લખનૌમાં 25 જગ્યાએ EDના દરોડા ચાલી રહ્યા છે. EDની આ કાર્યવાહી મુખ્ય આરોપી શુભમ જયસ્વાલ, તેના સાથીદારો આલોક સિંહ, અમિત સિંહ, ગેરકાયદે સપ્લાય આપનાર અનેક કફ સિરપ ઉત્પાદકો અને ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ વિષ્ણુ અગ્રવાલ સાથે જોડાયેલી જગ્યાઓ પર થઈ રહી છે.
1000 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદે કમાણીનો આશંકા
કોડિન કફ સિરપ કેસમાં EDના આ દરોડા લખનૌ, વારાણસી, જૌનપુર, સહારનપુર (ઉ.પ્ર.), રાંચી (ઝારખંડ) અને અમદાવાદ (ગુજરાત)માં એકસાથે ચાલુ છે. EDનાં સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા બે મહિનામાં ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ, વારાણસી, સોનભદ્ર, સહારનપુર અને ગાઝિયાબાદ જિલ્લામાં દાખલ થયેલી 30થી વધુ FIRના આધારે EDએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે. EDને આ કેસમાં 1000 કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુની મની લોન્ડરિંગ થવાની આશંકા છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ગેરકાયદે રીતે કફ સિરપનો સ્ટોક, પરિવહન, વેપાર અને ક્રોસ-બોર્ડર દાણચોરી થઈ રહી હતી. આ રેકેટમાં 1000 કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુની ગેરકાયદે આવકની શંકા છે.
મુખ્ય આરોપી શેખી મારકર ફરાર, પિતા ઝડપાયા
કોડિન કફ સિરપ કેસનો મુખ્ય આરોપી શુભમ જયસ્વાલ હાલમાં ફરાર છે અને એવું માનવામાં આવે છે કે તે દુબઈમાં છુપાયો છે. તેનો પિતા ભોલા પ્રસાદની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે અત્યાર સુધી 32 લોકોની ધરપકડ કરી છે. મામલાની વિશાળ સ્તરે તપાસ માટે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે SIT નું ગઠન કર્યું છે જેથી તમામ એજન્સીઓ વચ્ચે યોગ્ય તાલમેલથી કાર્યવાહી વધુ ઝડપી બની શકે.