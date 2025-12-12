રજનીકાંત જન્મદિવસ: રજની મંદિરમાં પૂજા, ઘરની બહાર ચાહકોની ભીડ

ભારતીય સિનેમાના સુપરસ્ટાર રજનીકાંત આજે 75 વર્ષના થયા. તેમના જન્મદિવસની ઉજવણી માટે ચાહકો તેમના ઘરની બહાર ભેગા થવા લાગ્યા છે. જાણો ચાહકો થલાઈવાને કેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યા છે.
તમિલ સુપરસ્ટાર “થલાઈવા” રજનીકાંત આજે તેમનો 75મો જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે. આ પ્રસંગે ચાહકો અને સેલિબ્રિટીઓ તેમને શુભેચ્છા પાઠવવા માટે ઉમટી રહ્યા છે. આ દરમિયાન ચાહકો તેમના મનપસંદ સ્ટારના જન્મદિવસની ઉજવણી કરતા ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે. આમાંથી કેટલાક વીડિયોમાં ચાહકો નાચતા જોવા મળી રહ્યા છે, જ્યારે ચાહકો વહેલી સવારથી જ રજનીકાંતના ઘરની બહાર ભેગા થઈ રહ્યા છે.
થિયેટરની બહાર ચાહકો નાચતા જોવા મળ્યા
એક વાયરલ વીડિયોમાં ચેન્નાઈના રોહિણી થિયેટરની બહાર ચાહકો રજનીકાંતની ઐતિહાસિક ફિલ્મ “પડયપ્પા” ના રી-રિલીઝની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. ચાહકો નાચતા અને ગાયન કરીને ઉજવણી કરી રહ્યા છે. “થલાઈવાના” જન્મદિવસ નિમિત્તે આખું થિયેટર ઉત્સવના વાતાવરણમાં ડૂબી ગયું છે.
Dindigul, Tamil Nadu: On actor Rajinikanth’s 75th birthday, fans near Palani distributed food to the elderly and helpless. Recipients also received new silver utensils. The initiative, organized by Rajini Fan Club and Thanneer Pandhal Foundation, included home visits for immobile… pic.twitter.com/zJ5qCivQLB
રજનીકાંતના ઘરની બહાર ચાહકો ભેગા થવા લાગ્યા છે
રજનીકાંતના દેશભરમાં ચાહકો છે, અને ચેન્નાઈમાં તેમની પૂજા થાય છે. આ જ કારણ છે કે, આજે તેમના 75મા જન્મદિવસ નિમિત્તે ચાહકો વહેલી સવારથી જ રજનીકાંતના ઘરની બહાર ભેગા થઈ રહ્યા છે. ચાહકો તેમના મનપસંદ સુપરસ્ટારની એક ઝલક માટે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ચાહકો રજનીકાંતના ઘરની બહાર તેમના બેનરો અને પોસ્ટરો સાથે રાહ જોઈ રહ્યા છે.
રજનીકાંતની પ્રતિમાની પૂજા કરતો ચાહક
મદુરાઈમાં એક ચાહકે રજનીકાંત મંદિરમાં એક ખાસ સમારોહનું આયોજન કરીને અભિનેતાના 75મા જન્મદિવસની ઉજવણી અનોખી રીતે કરી. રજનીકાંતના ચાહક કાર્તિકે પોતાના ઘરની અંદર “રજની મંદિર” બનાવ્યું છે, જેમાં અભિનેતાની 300 કિલોગ્રામની પ્રતિમા છે. થોડા મહિના પહેલા ઉદ્ઘાટન કરાયેલ આ મંદિર ત્યારથી તેમની ઊંડી ભક્તિનું પ્રતીક બની ગયું છે. તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે, ચાહકે મંદિરમાં રજનીકાંતની પ્રતિમાની પૂજા કરી. કેક કાપ્યા પછી, રુદ્ર અભિષેક અને પ્રતિમાને ખાસ પ્રાર્થના કરવામાં આવી. કાર્તિક અને તેના પરિવારે અભિનેતાના લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરવા માટે ધાર્મિક વિધિઓ પણ કરી.
રજનીકાંતનો જન્મ 1950માં એક મરાઠી પરિવારમાં થયો હતો
દક્ષિણના સુપરસ્ટાર રજનીકાંતનો જન્મ ૧૨ ડિસેમ્બર, ૧૯૫૦ના રોજ એક મરાઠી પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતા પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ હતા. ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં પ્રવેશતા પહેલા રજનીનું નામ શિવાજી રાવ ગાયકવાડ હતું.