Happy New Year 2026 : વિશ્વભરમાં નવા વર્ષની ઉજવણી શરૂ

જ્યારે મોટાભાગના દેશો હજુ પણ ઘડિયાળમાં મધ્યરાત્રિ વાગે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે પેસિફિક મહાસાગરના બે દૂરના વિસ્તારોમાં નવા વર્ષની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. નવું વર્ષ 2026 વિશ્વમાં સૌપ્રથમ કિરીબાતીના નાના ટાપુ કિરીટીમાટી પર આવ્યું, જ્યાં મધ્યરાત્રિએ ઉજવણી શરૂ થઈ. થોડા સમય પછી, ન્યુઝીલેન્ડના ચેથમ ટાપુઓના લોકોએ પણ નવા વર્ષનું સ્વાગત કર્યું.
Newzealand and Australia are Celebrating #NewYear2026 pic.twitter.com/pmNI5G5BhQ
— The_Social (@wala_socia56666) December 31, 2025
કિરીબાતી ક્યાં છે?
કિરીબાતી એ એક ટાપુ રાષ્ટ્ર છે જે પ્રશાંત મહાસાગરમાં, હવાઈના દક્ષિણમાં અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ઉત્તરપૂર્વમાં સ્થિત છે. આ દેશ 33 નાના અને મોટા એટોલ્સ (કોરલ ટાપુઓ) થી બનેલો છે અને લગભગ 4,000 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલો છે.
કિરીબાતીએ 1979 માં બ્રિટનથી સ્વતંત્રતા મેળવી હતી અને તેની વસ્તી લગભગ 116,000 છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, કિરીબાતી ભૌગોલિક રીતે હવાઈની નજીક હોવા છતાં, તે નવા વર્ષનો દિવસ એક આખો દિવસ વહેલો ઉજવે છે. આ 1994 માં સમય ઝોનમાં ફેરફારને કારણે છે, જેના કારણે બધા ટાપુઓ પર સમાન તારીખ સુનિશ્ચિત થાય છે. કિરીટીમાટીને વિશ્વનો પ્રથમ નવું વર્ષ દિવસ કહેવામાં આવે છે.
કિરીબાતીના ઘણા ટાપુઓ ખૂબ જ નીચા સ્તરે સ્થિત છે અને દરિયાની સપાટીમાં વધારો થવાથી જોખમમાં છે. આ હોવા છતાં, અહીં નવું વર્ષ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે છે. આ વિસ્તારને દક્ષિણ પેસિફિકમાં સૌથી મોટો દરિયાઈ અનામત પણ માનવામાં આવે છે.
2026 ની સવાર ન્યુઝીલેન્ડમાં વહેલી આવી
કિરીબાતી પછી, ન્યુઝીલેન્ડના ચેથમ ટાપુઓમાં નવું વર્ષ આવ્યું, જ્યાં ફક્ત 600 લોકો રહે છે. હોટેલ ચેથમ બારમાં, સ્થાનિક લોકો 2025 ની છેલ્લી ક્ષણો સાથે વિતાવી રહ્યા હતા. હોટેલ માલિક ટોની ક્રૂનના મતે, યુવાનો મોડે સુધી જાગશે, પરંતુ જૂની પેઢી વહેલા સૂઈ શકે છે. ટોની કહે છે કે લોકોનો આ સ્થળ સાથે ખાસ સંબંધ છે. અહીં 2026નું સ્વાગત કરવું ખરેખર ખાસ છે, કારણ કે આપણે દુનિયાથી અલગ છીએ, છતાં એકબીજા સાથે જોડાયેલા છીએ.