WELCOME 2026 : કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી ભારત નવા વર્ષની ધામધૂમથી ઉજવણી

કાશ્મીરની બરફીલા ખીણોથી લઈને કન્યાકુમારીના દરિયાકિનારા સુધી, સમગ્ર ભારતમાં 2026નું સ્વાગત ઉત્સાહથી કરવામાં આવ્યું. ઘડિયાળમાં રાત્રે 12 વાગ્યાની સાથે જ આકાશ રંગબેરંગી ફટાકડાથી ચમકી ગયું, શેરીઓમાં ભીડ ઉમટી પડી, અને લોકો એકબીજાને ભેટીને નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવે છે.
વિશ્વભરમાં નવા વર્ષની શરૂઆત
2025 ની કડવી મીઠી યાદોને પાછળ છોડીને, દેશભરમાં નવા વર્ષની પાર્ટીઓ, લાઇવ કોન્સર્ટ, ક્લબ ઇવેન્ટ્સ અને સોસાયટી ફંક્શન્સ સાથે ઉજવણી શરૂ થઈ. દિલ્હી, મુંબઈ, પટના, લખનૌ, અમદાવાદ, જયપુર, બેંગલુરુ અને કોલકાતા જેવા શહેરોમાં મોડી રાત સુધી કાઉન્ટડાઉન, ડીજે બીટ્સ અને “હેપ્પી ન્યૂ યર” ના નારા ગુંજતા રહ્યા. ઘણા પરિવારોએ ઘરે કેક કાપીને, બાળકોએ ફટાકડા ફોડીને અને મિત્રોએ શેરીઓમાં કાર રેલીઓનું આયોજન કરીને નવા વર્ષનું સ્વાગત કર્યું.
દક્ષિણ પેસિફિકથી ભારત સુધી, વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં નવા વર્ષની આ લહેર શરૂ થઈ ગઈ હતી. ન્યુઝીલેન્ડના ઓકલેન્ડમાં સૌપ્રથમ તેના પ્રતિષ્ઠિત સ્કાય ટાવર પરથી શાનદાર આતશબાજી સાથે 2026 ની શરૂઆત થઈ. આશરે 1.7 મિલિયન લોકોની વસ્તી ધરાવતા આ શહેરમાં, મધ્યરાત્રિએ 240 મીટર ઊંચા ટાવરના અનેક માળ પરથી એક સાથે ફટાકડા છોડવામાં આવ્યા હતા, જેને જોવા માટે હજારો લોકો મરિના અને ઓપન એરેનામાં એકઠા થયા હતા. તે પહેલાં, દક્ષિણ પેસિફિકના ટાપુ રાષ્ટ્રોએ પણ 2025 ને વિદાય આપી હતી.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી
ભારત માટે, નવું વર્ષ માત્ર ઉજવણી જ નહીં, પણ સંદેશાઓનો તહેવાર પણ હતો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ નવા વર્ષની પૂર્વ સંધ્યાએ દેશવાસીઓને અભિનંદન આપતાં, નવા વર્ષને નવી ઊર્જા, સકારાત્મક પરિવર્તન અને આત્મનિરીક્ષણનું વર્ષ ગણાવ્યું. તેમણે લોકોને 2026 ને વિકાસ, સામાજિક સંવાદિતા અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પ્રત્યેની દેશની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવતા વર્ષ તરીકે સ્વીકારવાની અપીલ કરી. પોતાના સંદેશમાં, તેમણે શુભેચ્છા પાઠવી હતી કે નવું વર્ષ દરેક ભારતીયના જીવનમાં શાંતિ, ખુશી અને સમૃદ્ધિ લાવે અને મજબૂત, આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે નવી ઉર્જા આપે.