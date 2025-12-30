આવકવેરા નિયમો 2026: નવા વર્ષમાં સમગ્ર ટેક્સ સિસ્ટમ બદલાઈ જશે !

નવા વર્ષ, એપ્રિલ 2026 સાથે કરવેરાની દુનિયા સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જવાની છે. 60 વર્ષ જૂનો કાયદો નાબૂદ થવાનો છે અને તેના સ્થાને એક નવો, સરળ કાયદો લાવવાનો છે. 1 એપ્રિલ, 2026 થી, દેશમાં આવકવેરા નિયમોમાં મોટો ફેરફાર થશે. સરકાર 1961 ના જૂના આવકવેરા કાયદાને બદલે નવો આવકવેરા કાયદો, 2025 લાગુ કરવા જઈ રહી છે. ઉદ્દેશ્ય કર નિયમોને સરળ બનાવવાનો છે જેથી સામાન્ય લોકો કોઈપણ મુશ્કેલી વિના કર સમજી શકે અને ચૂકવી શકે. નવા કાયદામાં સિસ્ટમનું માળખું સમાન રહેશે, પરંતુ કર વિવાદો ઘટાડવા માટે ભાષા અને પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવામાં આવશે.
નવો આવકવેરા કાયદો શું છે?
નવો આવકવેરા કાયદો ૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૬ થી અમલમાં આવશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયો બંને માટે કર કાયદાઓને સરળ બનાવવાનો છે. સરકાર કર સંબંધિત બાબતોમાં મુકદ્દમા અને વિવાદો ઘટાડવા માંગે છે, અને કરદાતાઓ ભય વિના નિયમોનું પાલન કરે તેની ખાતરી કરવા માંગે છે.
₹૧૨ લાખ સુધીની આવક પર કોઈ કર નહીં
૨૦૨૫ના બજેટમાં આપવામાં આવેલી કર રાહત ૨૦૨૬ માં પણ ચાલુ રહેશે. નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ, વાર્ષિક ₹૧૨ લાખ સુધીની આવક કરમુક્ત રહેશે. જોકે આ વ્યવસ્થામાં મુક્તિ અને કપાત ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, પરંતુ કર સ્લેબ ઓછા દરે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. ₹૪ લાખથી ₹૮ લાખ સુધીની આવક પર ૫% કર લાગશે, જ્યારે ₹૨૪ લાખથી વધુની આવક પર ૩૦% કર લાગશે.
સિગારેટ અને પાન મસાલા પર કર વધારવામાં આવશે
૨૦૨૬ માં પસંદગીની વસ્તુઓ પર વધારાના કર લાદવામાં આવી રહ્યા છે. સિગારેટ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી વધારવામાં આવશે, અને પાન મસાલા પર નવો સેસ લાદવામાં આવશે. આ કર હાલના GST ઉપરાંત હશે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય આ ઉત્પાદનોમાંથી આવક વધારવાનો છે.
GST દરોમાં કોઈ ફેરફાર નહીં
૨૦૨૬માં GST દરોમાં કોઈ મોટા ફેરફારો થશે નહીં. આ વર્ષ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૫માં લાગુ કરાયેલી નવી GST સિસ્ટમનું પ્રથમ પૂર્ણ વર્ષ હશે. આ સુધારા હેઠળ, લગભગ ૩૭૫ માલ અને સેવાઓ પર કર ઘટાડવામાં આવ્યો હતો. હવે, મોટાભાગની વસ્તુઓ પર GST ૫% અથવા ૧૮% છે, જ્યારે તમાકુ જેવા અમુક ઉત્પાદનો પર વધુ કર લાગશે.
કસ્ટમ્સ ડ્યુટી સુધારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે
GST અને આવકવેરા પછી, સરકાર કસ્ટમ્સ ડ્યુટી સુધારા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. ૨૦૨૫-૨૬ના બજેટમાં, કસ્ટમ્સ ટેરિફ સ્લેબની સંખ્યા ઘટાડીને ૮ કરવામાં આવી હતી. આયાત-નિકાસ વ્યવહારોને સરળ, પારદર્શક અને ઝડપી બનાવવા માટે ફેસલેસ મૂલ્યાંકન અને ડિજિટલ પ્રક્રિયાઓ લાગુ કરવા માટે પણ કામ ચાલી રહ્યું છે.
નવા કર નિયમો જનતા માટે કરને સમજવામાં સરળ બનાવશે, સંઘર્ષો અને વિવાદો ઘટાડશે અને ડિજિટલ રીતે કર ફાઇલ કરીને સમય અને નાણાં બચાવશે. એકંદરે, 2026 ની કર પ્રણાલી સામાન્ય કરદાતાઓ માટે તેને સરળ અને વધુ પારદર્શક બનાવવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે.