સોના અને ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યા પછી ફરી વધ્યા

ચાંદીના ભાવ રેકોર્ડ નીચા સ્તરે પહોંચ્યા પછી મંગળવારે ફરી ઉછળ્યા. સોનામાં પણ થોડો વધારો જોવા મળ્યો. MCX પર, માર્ચ ડિલિવરી માટે ચાંદી ₹12,298 અથવા 5.48 ટકા વધીને ₹2,36,727 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગઈ. ફેબ્રુઆરી ડિલિવરી માટે સોનું ₹1,382 અથવા 1.02 ટકા વધીને ₹1,36,324 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયું. ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન, ચાંદી ₹2,36,980 ની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગઈ, જ્યારે સોનું ₹1,36,403 ની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યું.
સ્થાનિક વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આ વધારો અઠવાડિયાના બીજા ટ્રેડિંગ દિવસે મંગળવારે થયો હતો. બંને કિંમતી ધાતુઓ પાછલા સત્રમાં રેકોર્ડ ઊંચી સપાટીથી નીચે આવ્યા પછી ફરી ઉછળી હતી. દરમિયાન, IBJA મુજબ, મંગળવાર, 30 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કેરેટ સોનું ₹134,362 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. સોમવારે સાંજે તેનો ભાવ ₹136,781 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. મંગળવારે 22 કેરેટ સોનું ₹123,080 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું, જ્યારે 18 કેરેટ સોનું ₹100,772 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. બીજી તરફ, ચાંદી ₹231,467 પ્રતિ કિલો પર ટ્રેડ થઈ રહી છે.
અગાઉ કેટલો ઘટાડો નોંધાયો હતો?
સોમવારે વૈશ્વિક બજારોમાં સોનાના ભાવ ઘટ્યા હતા. સ્પોટ ગોલ્ડ 4.5 ટકા ઘટીને $4,330.79 પ્રતિ ઔંસ થયું હતું, જ્યારે ફેબ્રુઆરી ડિલિવરી માટે યુએસ ગોલ્ડ ફ્યુચર્સ 4.6 ટકા ઘટીને $4,343.60 પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયું હતું. અગાઉ, તેજી દરમિયાન, સોનું $4,584 પ્રતિ ઔંસ અને ચાંદી $82.67 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું હતું, પરંતુ પાછળથી બંને ધાતુઓ તેમનો ફાયદો જાળવી રાખવામાં અસમર્થ રહી.
સોના અને ચાંદી અંગે નિષ્ણાતોના મંતવ્યો શું છે?
નિષ્ણાતોના મતે, આ ઘટાડો વધુ પડતી ખરીદી (લાંબી સ્થિતિ), શિકાગો મર્કેન્ટાઇલ એક્સચેન્જ (CME) દ્વારા માર્જિનમાં વધારો અને રજાઓને કારણે ઓછા વેપારને કારણે થયો હતો, જેના કારણે ભાવમાં વધુ અસ્થિરતા જોવા મળી હતી.
જોકે, સલામત આશ્રયસ્થાનો તરીકે સોના અને ચાંદીની માંગ યથાવત છે. રશિયા અને યુક્રેન સંબંધિત તણાવ અને યુએસ-વેનેઝુએલા સંઘર્ષને કારણે રોકાણકારો હજુ પણ આ ધાતુઓમાં રસ દાખવી રહ્યા છે.
નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું કે બજારમાં ઓછી ઉપલબ્ધતા અને ઓછા સ્ટોક દ્વારા ચાંદીના ભાવને ટેકો મળી રહ્યો છે. સોના પાસે મોટો અનામત છે, પરંતુ ચાંદી પાસે આટલો મોટો અનામત નથી, જેના કારણે તેની કિંમત ઝડપથી વધઘટ થાય છે.
મહેતા ઇક્વિટીઝ લિમિટેડના કોમોડિટીઝના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રાહુલ કલાન્ત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સોનાને ₹1,33,550 અને ₹1,31,710 ની વચ્ચે ટેકો મળી શકે છે, જ્યારે પ્રતિકાર ₹1,36,850 અને ₹1,38,670 ની વચ્ચે આવી શકે છે. તે દરમિયાન, ચાંદીને ₹2,19,150 અને ₹2,17,780 ની વચ્ચે ટેકો છે, અને ₹2,26,810 અને ₹2,28,970 ની વચ્ચે પ્રતિકાર છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, વિશ્વભરના ઘણા મુખ્ય બજારોમાં ચાંદીના સ્ટોક સતત ઘટી રહ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે ચાંદીની ઉપલબ્ધતા મર્યાદિત બની રહી છે.