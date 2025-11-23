સિંધ ફરી ભારતનો ભાગ બની શકે છે, રાજનાથ સિંહનું મોટું નિવેદન

સિંધ પ્રદેશ આજે ભારતનો ભાગ નથી. પરંતુ શક્ય છે કે સરહદો બદલાઈ શકે અને આ પ્રદેશ ફરીથી ભારતનો ભાગ બની શકે. સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે એક કાર્યક્રમ દરમિયાન આ વાત કહી. એ નોંધવું જોઈએ કે સિંધુ નદીની નજીક સ્થિત સિંધ પ્રાંત 1947 માં ભાગલા પછી પાકિસ્તાનમાં ગયો. આ સમય દરમિયાન, ત્યાં રહેતા સિંધી લોકો ભારતમાં સ્થાયી થયા.

સંરક્ષણ પ્રધાને કહ્યું કે સિંધી હિન્દુઓ, ખાસ કરીને લાલકૃષ્ણ અડવાણીની પેઢીના લોકોએ, આજ સુધી સિંધના ભારતથી અલગ થવાને સ્વીકાર્યું નથી. તેમણે કહ્યું કે અડવાણીએ તેમના પુસ્તકમાં પણ આનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે માત્ર સિંધમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં હિન્દુઓ સિંધુ નદીને પવિત્ર માને છે. સિંધના ઘણા મુસ્લિમો પણ માને છે કે સિંધુ નદીનું પાણી મક્કાના ઝમઝમના પાણી કરતાં ઓછું પવિત્ર નથી. તેમણે કહ્યું કે આ બાબતો અડવાણીના પુસ્તકમાં છે.

રાજનાથ સિંહે વધુમાં કહ્યું કે સિંધ આજે ભલે ભારતનો ભાગ ન હોય, પરંતુ સાંસ્કૃતિક રીતે તે હંમેશા ભારતનો ભાગ રહેશે. જ્યાં સુધી જમીનનો સવાલ છે, સીમાઓ બદલાઈ શકે છે. કોણ જાણે, સિંધ કાલે ભારતમાં ફરી જોડાઈ શકે છે. સંરક્ષણ પ્રધાને ઉમેર્યું કે સિંધ નદીને પવિત્ર માનતા સિંધના લોકો હંમેશા આપણા પોતાના રહેશે. તેઓ ગમે ત્યાં રહે, તેઓ હંમેશા આપણા જ રહેશે.

