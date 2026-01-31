એલેના રિબાકીનાએ પહેલી વાર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ટાઈટલ જીત્યું

કઝાકિસ્તાનની એલેના રિબાકીનાએ 2026 ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં મહિલા સિંગલ્સનો ખિતાબ જીત્યો. પાંચમી ક્રમાંકિત રાયબાકીનાએ શનિવારે (31 જાન્યુઆરી) મેલબોર્નના રોડ લેવર એરેના ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં વિશ્વની નંબર 1 ખેલાડી આર્યના સબાલેન્કાને 6-4, 4-6, 6-4થી હરાવી. રાયબાકીનાએ ટાઇટલ જીતવા માટે બે કલાક અને 18 મિનિટનો સમય લીધો.

એલેના રાયબાકીનાએ ટાઇટલ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પહેલો સેટ જીતી લીધો. ત્યારબાદ સબાલેન્કાએ વાપસી કરી અને બીજો સેટ જીતીને સ્કોર 1-1થી બરાબર કર્યો. અંતિમ સેટમાં એક સમયે, સબાલેન્કાએ 3-0થી આગળ રહી, પરંતુ તેનો મોમેન્ટમ ધીમો પડી ગયો, અને રાયબાકીનાએ સેટ અને મેચ જીતી લીધી.

એલેના રાયબાકીના પહેલી વાર ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ચેમ્પિયન બની છે. અગાઉ, રાયબાકીના 2023 માં અહીં ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, જ્યાં તેણીને સબાલેન્કાએ હરાવી હતી. નોંધનીય છે કે રાયબાકીનાએ 2022 માં તેનું પહેલું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યું હતું, જ્યારે તે વિમ્બલ્ડન ચેમ્પિયનશિપમાં મહિલા સિંગલ્સ ચેમ્પિયન બની હતી. હવે, રાયબાકીનાએ બીજી વખત ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યો છે.

દરમિયાન, આર્યના સબાલેન્કાને ત્રીજી વખત ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન જીતવાની તક મળી હતી, પરંતુ તે આ વખતે નિષ્ફળ ગઈ. તેણીએ 2023 અને 2024 માં અહીં ટાઇટલ જીત્યું હતું. કુલ મળીને, સબાલેન્કાએ ચાર ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યા છે, જેમાં બે યુએસ ઓપન ટાઇટલ (2024 અને 2025)નો સમાવેશ થાય છે.

27 વર્ષીય આર્યના સબાલેન્કાએ સેમિફાઇનલમાં યુક્રેનની એલિના સ્વિટોલીનાને 6-2, 6-3 થી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. દરમિયાન, 26 વર્ષીય એલેના રાયબાકીનાએ સેમિફાઇનલમાં યુએસએની જેસિકા પેગુલાને 6-3, 7-6 (7) થી હરાવી હતી.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR