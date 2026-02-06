અન્ડર-19 વર્લ્ડ કપઃ ભારતે ઇંગ્લેન્ડને 412 રનનું લક્ષ્ય આપ્યું, વૈભવની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ

નવી દિલ્હીઃ અન્ડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં હરારેના હરારેની સ્પોર્ટ્સ ક્લબમાં ભારતનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સામે થઈ રહ્યો છે. ભારતે ટોસ જીતીને પહેલાં બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને 50 ઓવરમાં નવ વિકેટે 411 રન બનાવ્યા હતા. વૈભવ સૂર્યવંશીએ શાનદાર 175 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી. આયુષ મહાત્રેએ પણ અડધી સદી ફટકારી હતી.

ભારત તરફથી વૈભવ સૂર્યવંશીએ 80 બોલમાં 175 રન બનાવ્યા, જેમાં 15 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગા સામેલ હતા. આયુષ મ્હાત્રેએ 53 રન બનાવ્યા. અભિજ્ઞાન કુન્ડુએ 31 બોલમાં 40 અને કનિષ્ક ચૌહાણે 20 બોલમાં 37 રન બનાવ્યા હતા. એરોન જોર્જે 9, ખિલાન પટેલે 3 અને હેનિલ પટેલે 5 રન બનાવ્યા. દીપેશ દેવેન્‍દ્રન ખાતું ખોલ્યા વિના નોટઆઉટ રહ્યા હતા.ઇંગ્લેન્ડ માટે જેમ્સ મિન્ટોએ ત્રણ વિકેટ લીધી. એલેક્સ ગ્રીન અને સેબેસ્ટિયન મોર્ગને 2-2 વિકેટ મેળવી. મેની લમ્સડને એક વિકેટ લીધી. ભારતીય ટીમમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે એક બદલાવ કર્યો છે. બંને ટીમો ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી અજેય રહી છે.

વૈભવની ધમાકેદાર બેટિંગ

વૈભવ સૂર્યવંશીએ અન્ડર-19 વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે શાનદાર સદી ફટકારીને તેણે નવો ઇતિહાસ રચ્યો છે. અંદાજે 14 વર્ષના વૈભવે ઇંગ્લેન્ડના બોલરોને જોરદાર માર માર્યો. શરૂઆત ધીમી હોવા છતાં, ગિયર બદલતા જ મેદાનમાં ચોગ્ગા-છગ્ગાની વરસાદ વરસાવી દીધી. તે અન્ડર-19 વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો છે.

ભારતીય કપ્તાન આયુષે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ પસંદ કરી. ભારતની પહેલી વિકેટ એરોન જોર્જ તરીકે વહેલી પડી હતી, પરંતુ વૈભવે ઇનિંગ્સ સંભાળી. ત્યાર બાદ આયુષે સાથ આપ્યો. એરોન આઉટ થયા પછી વૈભવે આક્રમક અંદાજમાં બેટિંગ શરૂ કરી અને ચોગ્ગા-છગ્ગાની ઝડી લગાવી. ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓને કોઈ ઉપાય સમજાતો નહોતો. પહેલા અડધી સદી અને પછી ઝડપથી સદી સુધી પહોંચ્યો હતો.

ઇંગ્લેન્ડ અન્ડર-19 પ્લેઇંગ ઇલેવન

બેન ડૉકિન્સ, જોસેફ મૂર્સ, બેન મેયસ, થોમસ રીવ (વિકેટકીપર/કપ્તાન), કાલેબ ફાલ્કનર, રાલ્ફી એલ્બર્ટ, ફરહાન અહમદ, સેબેસ્ટિયન મોર્ગન, જેમ્સ મિન્ટો, મેની લમ્સડન, એલેક્સ ગ્રીન.

ભારત અન્ડર-19 પ્લેઇંગ ઇલેવન

એરોન જોર્જ, વૈભવ સૂર્યવંશી, આયુષ મહાત્રે (કપ્તાન), વિહાન મલ્હોત્રા, વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુન્ડુ (વિકેટકીપર), આરએસ અંબરીશ, કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલાન પટેલ, હેનિલ પટેલ, દીપેશ દેવેન્‍દ્રન.

