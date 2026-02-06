સલમાનની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ યુલિયાની ફિલ્મ માટે અરિજીતે ગાયું ગીત, ટીઝર રિલીઝ

પ્લેબેક સિંગિંગને અલવિદા કહ્યા પછી અરિજીત સિંહના નવા ગીતનું ટીઝર હવે રિલીઝ થઈ ગયું છે. સલમાન ખાનની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ યુલિયા વંતુરે પણ આ ગીતમાં પોતાનો અવાજ આપ્યો છે.
અરિજિત સિંહે પ્લેબેક સિંગિંગમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી ત્યારથી જ તે સમાચારમાં છે. આ દરમિયાન તેમના નવા ગીતનું ટીઝર રિલીઝ થયું છે. અરિજિતે આ ગીત શોર્ટ ફિલ્મ “ઇકોઝ ઓફ અસ” માટે ગાયું છે, જેમાં યુલિયા વંતુર અને દીપક તિજોરી મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. ફિલ્મનું સંગીત સલમાન ખાનના મ્યુઝિક લેબલ હેઠળ બનાવવામાં આવ્યું છે.
જો રાજન દ્વારા દિગ્દર્શિત યુલિયાની શોર્ટ ફિલ્મ “ઇકોઝ ઓફ અસ” માં અરિજીતે પોતાનો અવાજ આપ્યો છે. આજે પહેલું ગીત “તેરે સંગ” નું ટીઝર રિલીઝ થયું. આ ગીતમાં યુલિયા વંતુર અને દીપક તિજોરી જોવા મળે છે. અરિજીત સિંહે યુલિયા સાથે આ ગીત સહ-લેખિત કર્યું છે. આ ગીત સલમાન ખાન ફિલ્મ્સ મ્યુઝિકના બેનર હેઠળ રિલીઝ થયું હતું. યુલિયા ઘણા સમયથી સલમાન ખાન સાથે સંકળાયેલી છે. હવે, યુલિયાની શોર્ટ ફિલ્મ માટેનું ગીત પણ સલમાન ખાને પોતે લોન્ચ કર્યું છે. આનાથી ફરી એકવાર તેમની નિકટતા અંગે અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે.
આ ફિલ્મ પૂજા બત્રા દ્વારા નિર્મિત છે. “ઇકોઝ ઓફ અસ” માં દીપક તિજોરી અને યુલિયા વંતુર, તેમજ સ્પેનિશ અભિનેત્રી એલેસાન્ડ્રા વ્હેલન મેરેડિઝ છે. “તેરે સંગ” ગીત યુલિયા અને અરિજીતના પ્રથમ સહયોગને દર્શાવે છે. આ શોર્ટ ફિલ્મનું નિર્માણ અભિનેત્રી પૂજા બત્રા દ્વારા એલાયન્સ મીડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સહયોગથી કરવામાં આવ્યું હતું. સલમાન ખાને”ઇકોઝ ઓફ અસ” ટીમને ફિલ્મની રિલીઝ પર અભિનંદન પાઠવ્યા હતાં.