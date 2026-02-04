ભારતે U19 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં શાનદાર એન્ટ્રી કરી

2026 અંડર-19 વર્લ્ડ કપનો બીજો સેમિફાઇનલ 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ બુલાવાયોમાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે રમાયો હતો. આ મેચમાં ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, અફઘાનિસ્તાનને હરાવીને ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયું હતું. ભારત માટે એરોન જ્યોર્જ, વૈભવ સૂર્યવંશી અને કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. ભારતે અફઘાન બોલરોને ભારે હાર આપી હતી. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ હવે 6 ફેબ્રુઆરીએ રમાશે. ભારતે અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું.
A record-extending 6⃣th title in sight 🙌
India U19 will play against England U19 in the ICC Men’s Under-19 Cricket World Cup 2026 final 👏
ભારતીય ટીમે અંડર-19 ODI વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ પૂર્ણ કર્યો. અગાઉ, સેમિફાઇનલમાં ક્યારેય 300+ ના લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં આવ્યો ન હતો. હવે ભારત 6 ફેબ્રુઆરીએ ફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. પહેલા બેટિંગ કરતા અફઘાનિસ્તાને 50 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 310 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ માટે ઓપનર ઉસ્માન સદાત અને ખાલિદ અહમદઝાઈ મોટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યા નહીં. ઉસ્માનએ 39 રન બનાવ્યા, જ્યારે ખાલિદે 31 રન બનાવ્યા. જોકે, ત્યારબાદ ફૈઝલ શિનોઝાદાએ 93 બોલમાં 110 રન બનાવ્યા, જ્યારે ઉઝૈરુલ્લાહ નિયાઝાઈએ 86 બોલમાં અણનમ 101 રન બનાવ્યા. બંનેએ શાનદાર બેટિંગ કરી અને ભારતીય બોલરોને મુશ્કેલીમાં મુક્યા. ભારત માટે, દીપેશ દેવેન્દ્રને બે વિકેટ અને કનિષ્ક ચૌહાણે બે વિકેટ લીધી. દીપેશ 10 ઓવરમાં 64 રન આપીને, જ્યારે કનિષ્કે 9 ઓવરમાં 55 રન આપીને.
Aaron George is the Player of the Match for his superb knock 👌
India U19 register the highest successful run-chase in ICC Men’s U19 World Cups to clinch a 7️⃣-wicket win over Afghanistan U19 in the semi-final 🔝
ભારતે લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું
લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે મજબૂત શરૂઆત કરી. વૈભવ સૂર્યવંશી ઓપનર હતો. તેણે 33 બોલમાં 68 રન બનાવીને નવ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા. વૈભવના આઉટ થયા પછી, એરોન જ્યોર્જે સદી ફટકારી અને ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. તેણે 104 બોલમાં 115 રન બનાવ્યા. ત્રીજા નંબરે કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, તેણે 59 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 62 રન બનાવ્યા. ભારતે 41.1 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 311 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી.