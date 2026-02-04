મૃણાલ અને સિદ્ધાંતની રોમેન્ટિક-ડ્રામા ફિલ્મ’દો દીવાને સહર મેં’નું ટ્રેલર રિલીઝ

અભિનેત્રી મૃણાલ ઠાકુર અને સિદ્ધાંતની આગામી રોમેન્ટિક ફિલ્મ ‘દો દીવાને સહર મેં’નું ટ્રેલર આજે રિલીઝ થઈ ગયું છે.
મૃણાલ ઠાકુર અને સિદ્ધાંત ચતુર્વેદીની રોમેન્ટિક-ડ્રામા ફિલ્મ ‘દો દીવાને સહર મેં’ નું ટ્રેલર આજે રિલીઝ થયું. આ ટ્રેલર બે પ્રેમીઓની વાર્તા કહે છે. તેમની રુચિઓ અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ તેઓ પ્રેમમાં કેવી રીતે પડે છે અને તેમની પ્રેમકથા આખરે કેવા વળાંક લે છે તે ફિલ્મમાં જોવા મળશે.
ટ્રેલરમાં શું છે?
ટ્રેલરની શરૂઆત મૃણાલ (રોશની) અને સિદ્ધાંત (શશાંક) ના પાત્રો તેમની આદતો અને પસંદગીઓનું વર્ણન કરતા હોય ત્યાંથી થાય છે. ટ્રેલરમાં પછી બંને લગ્નની ચર્ચા કરતા દેખાય છે, જેમાં શશાંકનો પરિવાર રોશનીના ઘરે પ્રસ્તાવ લાવે છે. બંનેના માતા-પિતા તેમને લગ્ન કરવા માટે આગ્રહ કરે છે અને વાતચીત કેવી રીતે કરવી તે અંગે સલાહ આપે છે. શશાંક ‘શ’ નો ઉચ્ચાર ‘સ’ તરીકે કરે છે, જેના કારણે તેને તેના અંગત અને વ્યાવસાયિક જીવનમાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. રોશની શશાંક સાથે લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરે છે. જોકે, તેઓ બાદમાં નજીક આવે છે અને તેમની વચ્ચે પ્રેમ ખીલે છે. પછી, કંઈક અણધાર્યું બને છે જે તેમને અલગ કરી દે છે. અંતે શું થાય છે તે તો ફિલ્મમાં જ ખબર પડશે.
View this post on Instagram
આ 1 મિનિટ 58 સેકન્ડના ટ્રેલરમાં લગ્ન, પ્રેમ અને વ્યાવસાયિક જીવનની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. એક તરફ, તે વ્યાવસાયિક જીવનમાં આવતા પડકારોનું ચિત્રણ કરે છે, અને મૃણાલનું પાત્ર જેમ છે તેમ જીવવાની હિમાયત કરે છે. બીજી તરફ, તે અરેન્જ મેરેજ માટે પરિવારના સભ્યોના દબાણનું પણ ચિત્રણ કરે છે. ટ્રેલર ફિલ્મની વાર્તા વિશે રસપ્રદ માહિતી આપે છે. ફિલ્મના ગીતોને પહેલાથી જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
આ ફિલ્મ 20 ફેબ્રુઆરીએ રિલીઝ થશે
રવિ ઉદયવાર દ્વારા દિગ્દર્શિત, “દો દીવાને સહર મેં” 20 ફેબ્રુઆરીએ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મમાં મૃણાલ ઠાકુર અને સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી ઉપરાંત નવીન કૌશિક, ઇલા અરુણ, જોય સેનગુપ્તા અને આયેશા રઝા પણ છે.