PSI-LRD કેડરની 13,591 જગ્યાઓ માટેની ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ

ગુજરાતમાં પોલીસ દળની શક્તિ વધારવા માટે ચાલી રહેલી ભરતી પ્રક્રિયામાં હવે મહત્વનો તબક્કો શરૂ થયો છે. PSI અને લોકરક્ષક દળ (LRD) કેડરની કુલ 13,591 જગ્યાઓ માટે ચાલી રહેલી ભરતી અંતર્ગત લેખિત પરીક્ષા બાદ હવે શારીરિક કસોટીનો ચરણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયાનું સંચાલન ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ભરતી બોર્ડ તરફથી મળતી માહિતી મુજબ, લેખિત પરીક્ષામાં રેકોર્ડ સંખ્યામાં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો. લાખોની સંખ્યામાં થયેલી સ્પર્ધા બાદ આશરે પચાસ હજારથી વધુ ઉમેદવારોને આગામી તબક્કા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ ભરતી રાજ્યની સૌથી મોટી ભરતી પ્રક્રિયાઓમાંની એક માનવામાં આવી રહી છે.
હવે પસંદ થયેલા ઉમેદવારો માટે રાજ્યના વિવિધ શહેરો તેમજ SRP કેન્દ્રોમાં ફિઝિકલ ટેસ્ટ લેવામાં આવી રહ્યો છે. શારીરિક કસોટીમાં કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ કે ભ્રષ્ટાચાર ન થાય તે માટે અદ્યતન ટેક્નોલોજી અપનાવવામાં આવી છે. RFID ચિપ દ્વારા દોડ અને સમય માપણી કરવામાં આવી રહી છે, જેથી દરેક ઉમેદવારને સમાન અને ન્યાયસંગત તક મળી શકે.
આ ઉપરાંત ભરતી સ્થળોએ બાયોમેટ્રિક ચકાસણી, CCTV નજરદારી અને ડિજિટલ સાધનો દ્વારા ઊંચાઈ સહિતની તમામ પ્રક્રિયાઓ પારદર્શક રીતે કરવામાં આવી રહી છે. જો કોઈ ઉમેદવારને માપણી અથવા પ્રક્રિયા અંગે શંકા હોય તો તરત જ સ્થળ પર અપીલ કરવાની વ્યવસ્થા પણ રાખવામાં આવી છે, જેથી ઉમેદવારોનો વિશ્વાસ જળવાઈ રહે.
રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા આ ભરતીને સંપૂર્ણ રીતે પારદર્શક, ટેક્નોલોજી આધારિત અને ઉમેદવારમૈત્રી બનાવવા માટે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં ગુજરાત પોલીસને મોટી સંખ્યામાં નવા જવાન મળશે.