ચૂંટણી 2024: લોકસભાની સાથે આ 4 રાજ્યોમાં પણ ચૂંટણી યોજાશે

મતદાનની તારીખોની જાહેરાત સાથે જ દેશભરમાં આચારસંહિતા લાગુ થઈ ગઈ છે. શનિવારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મતદાનની તારીખોની જાહેરાત કરી હતી. લોકસભા ચૂંટણી સાત તબક્કામાં યોજાશે, પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન 19 એપ્રિલે થશે. તમામ ચૂંટણીના પરિણામો 4 જૂને જાહેર થશે. લોકસભા ચૂંટણીની સાથે ચૂંટણી પંચે તે ચાર રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો પણ જાહેર કરી છે, જ્યાં સરકારનો કાર્યકાળ જૂનમાં પૂરો થઈ રહ્યો છે. જે ચાર રાજ્યોમાં લોકસભાની સાથે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવા જઈ રહી છે તેમાં સિક્કિમ, ઓડિશા, અરુણાચલ પ્રદેશ અને આંધ્ર પ્રદેશ છે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે લોકસભા ચૂંટણીની સાથે સિક્કિમની 32 વિધાનસભા સીટો માટે પ્રથમ તબક્કામાં 19 એપ્રિલે ચૂંટણી યોજાશે. અરુણાચલ પ્રદેશની 60 વિધાનસભા બેઠકો પર 19 એપ્રિલે જ મતદાન થશે. આ બે રાજ્યો ઉપરાંત ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશમાં પણ મતદાન થશે. આંધ્ર પ્રદેશમાં કુલ 175 વિધાનસભા બેઠકો છે. અહીં 13 મેના રોજ મતદાન થશે. ઓડિશામાં ચાર તબક્કામાં મતદાન થશે. પ્રથમ તબક્કો 13 મે, બીજો તબક્કો 20 મે, ત્રીજો તબક્કો 25 મે અને ચોથો તબક્કો 1 જૂને યોજાશે. અહીં કુલ બેઠકોની સંખ્યા 147 છે.

