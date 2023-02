એકનાથ શિંદેના પુત્રએ મારી સોપારી આપી : સંજય રાઉત

ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના નેતા અને સાંસદ સંજય રાઉતે મહારાષ્ટ્રના ગૃહ મંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને પત્ર લખીને આરોપ લગાવ્યો હતો કે મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના પુત્ર શ્રીકાંત શિંદેએ તેમને મારી નાખવાની સોપારી આપી હતી. સંજય રાઉતે પોતાના પત્રમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, મારા જીવને ખતરો છે. હવે સીએમ એકનાથ શિંદેએ આ મામલે તપાસની વાત કરી છે. મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ કહ્યું, ‘શિવસેના નેતા સંજય રાઉતને મારી નાખવાની ધમકીની તપાસ કરવામાં આવશે. આ કેસમાં જે પણ દોષિત હશે તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સીએમએ એમ પણ કહ્યું કે જો કોઈ જુગાર રમવા માટે આવા સ્ટંટ કરતું હશે તો તેની સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

"We will investigate the threat call to Sanjay Raut. We will also investigate if this is a stunt, the state police will take care of security," says Maharashtra CM Eknath Shinde https://t.co/hDWLiDNHvX pic.twitter.com/grE5DBJYYs

— ANI (@ANI) February 22, 2023