ઈઝરાયલના વડાપ્રધાન આવશે ભારતની મુલાકાતે

ઈઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુ ટૂંક સમયમાં ભારતની મુલાકાત લઈ શકે છે. ભારતમાં ઇઝરાયેલના રાજદૂત નિયોર ગિલાને આ માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે ઈઝરાયેલના વિદેશ મંત્રી ટૂંક સમયમાં ભારતની મુલાકાતે જઈ રહ્યા છે. અમે વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુની ભારત મુલાકાતની તારીખોને અંતિમ રૂપ આપવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. નિઓર ગિલેને કહ્યું કે ભારત એક પ્રાદેશિક શક્તિમાંથી વૈશ્વિક શક્તિ બની ગયું છે. ભારત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોને 30 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. આવી સ્થિતિમાં અમે હરિયાણામાં સેન્ટર ઑફ એક્સલન્સ શરૂ કર્યું છે.

#WATCH | We have about 80 joint ventures with Indian companies including TATA, Kakyani, BHEL… Ports are the core business of Adani Group. I see ports working very well. Adani Group is looking for more projects in Israel & I hope they succeed: Israel's Ambassador to India pic.twitter.com/W5dmVV96nK

ઉલ્લેખનીય છે કે ભારત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોના 30 વર્ષ પૂરા થવાના અવસરે હરિયાણાના ભિવાનીમાં સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેન્દ્ર ઈન્ડિયા ઈઝરાયેલ એગ્રીકલ્ચર પ્રોજેક્ટ હેઠળ વિકસાવવામાં આવ્યું છે અને અર્ધ-શુષ્ક પાકો પર સંશોધન કરવામાં આવશે. ઈઝરાયેલના રાજદૂતે કહ્યું કે ભારત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર બંને દેશો માટે પ્રાથમિકતા છે. તમને જણાવી દઈએ કે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ હેઠળ એગ્રીમેન્ટ કરનાર દેશો વેપાર અને રોકાણમાં આવતા અવરોધોને દૂર કરે છે. આવી નીતિઓ બનાવવામાં આવે છે, જેથી સરકાર આયાત અથવા નિકાસ પર કોઈ ટેરિફ લાદતી નથી. જે બંને દેશો વચ્ચે વેપાર અને રોકાણને પ્રોત્સાહન આપે છે.

#WATCH | India is becoming a world superpower from a regional superpower. We want our friends to remain close to us. We feel very comfortable with India. As I said before, Indian-controlled ports in Israel is something that we're welcoming: Naor Gilon, Israel's envoy to India pic.twitter.com/DuvUNWvURt

— ANI (@ANI) February 22, 2023