શું બાંગ્લાદેશ સુઅરના મળથી ઉગાડેલી મકાઈ ખાય છે?

નવી દિલ્હીઃ બાંગ્લાદેશ અમેરિકા પાસેથી મકાઈ આયાત કરી રહ્યું છે. આ અંગે ઢાકા સ્થિત અમેરિકી દૂતાવાસે માહિતી આપી છે. અમેરિકી દૂતાવાસે X (પૂર્વ ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે અમેરિકી મકાઈ આ મહિને બાંગ્લાદેશમાં આવી રહી છે. આ પોસ્ટ બાદ સોશિયલ મિડિયા પર ભારે ચર્ચા અને હોબાળો મચી ગયો છે અને ઘણા લોકોએ તેની મજાક પણ ઉડાવી હતી.
અમેરિકી દૂતાવાસની પોસ્ટ
અમેરિકી દૂતાવાસે પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે અમેરિકી મકાઈ આ મહિને બાંગ્લાદેશમાં આવશે. તે તેની પૌષ્ટિક ગુણવત્તા માટે જાણીતી છે. તે કોર્નબ્રેડ અને બ્રેકફાસ્ટ સિરિયલ જેવા મુખ્ય ખોરાક સહિત અનેક ખાદ્ય પદાર્થોમાં મહત્વપૂર્ણ ઘટક તરીકે વપરાય છે. મકાઈનો ઉપયોગ પશુઓને ખવડાવવા માટે પણ થાય છે, જેનાથી માંસ, ડેરી અને ઇંડાની વિશ્વસનીય સપ્લાય સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદ મળે છે.
U.S. corn is on its way to Bangladesh this month. Known for its nutritious quality, it serves as a key ingredient in many foods, including staples like cornbread and breakfast cereals. Corn is also used to feed animals, helping to ensure a reliable supply of meat, dairy, and… pic.twitter.com/bG6c4CfMg5
— U.S. Embassy Dhaka (@usembassydhaka) December 27, 2025
લોકોએ ઉડાવી મજાક
આ પોસ્ટ સામે આવતાની સાથે જ સોશિયલ મિડિયા પર લોકો તેની જોરદાર મજાક ઉડાડવા લાગ્યા. કેટલાક લોકોએ કહ્યું હતું કે અમેરિકામાં મકાઈની ખેતીમાં સુઅરના મળનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ થાય છે, તો પછી બાંગ્લાદેશ જેવા મુસ્લિમ દેશના લોકો તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકશે?
અંકલ સેમ બાંગ્લાદેશને બરબાદ કરી રહ્યા છે
એક પત્રકારે ટ્વીટ કરીને લખ્યું હતું કે ડોન (ટ્રમ્પ) સામે ઝૂકવાના બદલામાં બાંગ્લાદેશને અમેરિકા તરફથી મકાઈ (સુઅરના મળમાં ઉગાડેલી) મળી છે અને પાકિસ્તાનને ગાઝામાં શાંતિ સેના મોકલવાનો અધિકાર મળ્યો છે. એક અન્ય યુઝરે લખ્યું હતું કે અંકલ સેમ બાંગ્લાદેશને બરબાદ કરી રહ્યા છે. હવે બાંગ્લાદેશીઓને સૂઅરના ખાતરમાં ઉગાડેલી મકાઈ ખાવી પડશે.