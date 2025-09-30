નવરાત્રિઃ ડેકોરેશન થીમની સાથે કપડા મેચિંગ અને વેશભૂષાનો ટ્રેન્ડ વધ્યો

અમદાવાદ: આસો સુદ એકમથી શરૂ થયેલા નવરાત્રિ મહોત્સવ દરેક ગામ અને પ્રાંતમાં જુદી-જુદી રીતે ઉજવાય છે. પરંતુ શેરી, મહોલ્લા, સોસાયટીઓમાં પણ રાસ ગરબાની રમઝટમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. પરંપરાગત શેરી ગરબાની વચ્ચે હવે ફિલ્મી ગીતોને રાસ ગરબામાં ભેળવી ડી.જે ના તાલે લોકો ઝુમી લે છે.બીજી તરફ પહેરવેશમાં પણ રોજ-બરોજ પરિવર્તન જોવા મળે છે. પરંપરાગત ઝભ્ભા લેંઘા ચોયણી, ચણિયા ચોળીની સાથે કપડા મેચિંગ અને વેશભૂષાનો ટ્રેન્ડ પણ વધ્યો છે. આ સાથે ગરબે રમનારાની હરિફાઇ પણ રાખવામાં આવે છે. એમાં નાના-મોટા ઇનામો અને લહાણી તો ખરા જ.. એટલે હવે રસિયાઓ નવરાત્રિ મહોત્સવને લોકો ભક્તિની સાથે ભારે મોજ માણે છે.
અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારની ભાવસાર સોસાયટીમાં શ્રી અંબિકા માઇ મંડળ દ્વારા આયોજિત રાસ ગરબામાં સમગ્ર ઉત્સવ દરમિયાન વિવિધ પહેરવેશની થીમ અપાઇ છે. જેમાં પારંપરિક ડે, કલર કોમ્બિનેશન ડે, કપલ ડે, વેશભૂષા ડે, પ્રાદેશિક ડે, ગોગલ્સ વિથ સાફા ડે અને ટ્રેડિશનલ વિથ કોમ્પિટિશન યોજવામાં આવે છે.શહેરના સાયન્સ સિટી વિસ્તારના લક્ઝરિયા વનના દેવલબહેન ચિત્રલેખા.કોમ કહે છે, “અમારા કેમ્પસમાં પણ વેશભૂષા દિવસ ઉજવાયો. જેમાં 40 થી 50 લોકોએ અલગ-અલગ વેશભૂષામાં ભાગ લીધો.
ઝુંડાલ વિસ્તારમાં આવેલા વિવાન એમિયન્સમાં ક્રિકેટરોથી માંડી માતાજી સુધીની વિવિધ થીમ સાથે વેશભૂષા સાથે નવરાત્રિ ઉજવાઇ રહી છે.દેવમ રેસિડન્સીના મેક ઓવર આર્ટિસ્ટ પિનલ રાવલ કહે છે, “અમારી સોસાયટીમાં બહેનો ભેગી થઇ એક જ સરખા ડ્રેસ ચણિયા-ચોળી સાથે મેચિંગની થીમ સાથે ગરબા મહોત્સવની ઉજવણી કરીએ છીએ. જ્યારે પુરુષો પણ જુદી-જુદી વેશભૂષા, મેચિંગ સાથે ગરબા મહોત્સવમાં સહભાગી થાય છે.”ગરબા મહોત્સવના આયોજક ભાવેશ પટેલ કહે છે, “હમણાં સાઉથ ઇન્ડિયન અન્ના સ્ટાઇલ ખૂબ પ્રચલિત હોવાથી અમે યુવાનો એ આ થીમ સાથે ગરબાનું આયોજન કર્યુ. ગરબા મહોત્સવમાં ડેકોરેશન, થીમ, ફૂડના આયોજનથી ઉત્સવમાં લોકોનો ઉત્સાહ વધે છે.”
(પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ- અમદાવાદ)