અષ્ટમી પર વરુણ ધવને કર્યુ કન્યા પુજન

આજે દુર્ગા અષ્ટમી નિમિત્તે વરુણ ધવને બધાને શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. આ સાથે જ તેણે કન્યા ભોજનનું પણ આયોજન કર્યું હતું.
આજે શારદીય નવરાત્રીની અષ્ટમી તિથિ છે. આજે દુર્ગા અષ્ટમીની ઉજવણી થઈ રહી છે. ઘણા લોકો દુર્ગા અષ્ટમીની શુભકામનાઓ પણ આપી રહ્યા છે. આ કડીમાં અભિનેતા વરુણ ધવને પણ સોશિયલ મીડિયા પર બે ફોટા શેર કર્યા છે, જેમાં તેણે દુર્ગા અષ્ટમીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. આ ફોટામાં તે દુર્ગા અષ્ટમી નિમિત્તે કન્યાઓને ભોજન પીરસતા જોવા મળે છે.
અભિનેતા વરુણ ધવને દુર્ગા અષ્ટમી પર કન્યા ભોજનનું આયોજન કર્યું હતું. અભિનેતાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો શેર કર્યો છે, જેમાં કેટલીક છોકરીઓ દુર્ગા અષ્ટમી પર પ્રસાદ અથવા ભોજન લઈ રહી છે. વરુણ ધવન પણ તેમની સાથે બેઠા છે. વરુણ સહિત બધા કેમેરા માટે પોઝ આપી રહ્યા છે. ફોટામાં વરુણ હસતો જોવા મળે છે. ફોટામાં, વરુણ તેના ઘરે કેઝ્યુઅલ શોર્ટ્સ અને ટી-શર્ટમાં જોવા મળે છે. વરુણે બીજો ફોટો પણ શેર કર્યો છે, જેમાં પ્લેટ પર પ્રસાદ દેખાય છે. તેમાં શાક, પુરી, ખીર અને હલવો શામેલ છે. આ ફોટા શેર કરતી વખતે, વરુણે કેપ્શનમાં દુર્ગા અષ્ટમીની પણ શુભેચ્છા પાઠવી છે.
વરુણ ધવન ‘સની સંસ્કાર કી તુલસી કુમારી’ ના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત
કામની વાત કરીએ તો વરુણ ધવન હાલમાં તેની આગામી ફિલ્મ “સની સંસ્કાર કી તુલસી કુમારી” ના પ્રમોશનમાં વ્યસ્ત છે. આ ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબરના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ રહી છે. વરુણ તેની સાથે જાહ્નવી કપૂર, રોહિત સરાફ, સાન્યા મલ્હોત્રા, મનીષ પોલ અને અક્ષય ઓબેરોય મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. શશાંક ખેતાન દ્વારા દિગ્દર્શિત, “સની સંસ્કાર કી તુલસી કુમારી” બોક્સ ઓફિસ પર ઋષભ શેટ્ટીની “કાંતારા ચેપ્ટર 1” સાથે ટકરાશે.