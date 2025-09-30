થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાં પાલખ ધરાશાયી, 9 ના મોત

તમિલનાડુની રાજધાની ચેન્નાઈમાં મંગળવારે સાંજે એક મોટો અકસ્માત થયો. એન્નોર થર્મલ પાવર પ્લાન્ટના નવા સ્થળે બાંધકામ દરમિયાન પાલખ ધરાશાયી થયો. ઘણા કામદારો કાટમાળ નીચે ફસાયા હતા. અકસ્માતની માહિતી મળતાં, થર્મલ પાવર પ્લાન્ટના કામદારો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા અને બચાવ અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી. દરમિયાન, રહેવાસીઓએ પણ અકસ્માત અંગે પોલીસ અને અધિકારીઓને જાણ કરી. પોલીસની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. અકસ્માતમાં અત્યાર સુધીમાં નવ કામદારોના મોત થયા છે. ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી છવાઈ ગઈ.

એન્નોર થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ ચેન્નાઈમાં સ્થિત કોલસા આધારિત પાવર પ્લાન્ટ છે, જે 1970 માં સ્થાપિત થયો હતો. 450 મેગાવોટની ક્ષમતા સાથે, તે TANGEDCO હેઠળ રાજ્ય માટે એક મહત્વપૂર્ણ વીજ પુરવઠો પૂરો પાડનાર રહ્યો છે. એન્નોર સેઝ સુપરક્રિટિકલ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ જેવા વિસ્તરણ પ્રોજેક્ટ હાલમાં બાંધકામ હેઠળ છે, જેની શરૂઆત સપ્ટેમ્બર 2026 માં થવાની છે.

કામદારો 30 ફૂટથી નીચે પડી ગયા

મંગળવારે સાંજે આ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાં એક દુ:ખદ અકસ્માત થયો. પાવર પ્લાન્ટના નવા સ્થળે બાંધકામનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. કામદારો પાલખ પર કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક પાલખ તૂટી પડ્યો. કામદારો લગભગ 30 ફૂટ નીચે પડી ગયા, જેનાથી જોરદાર અવાજ થયો. અવાજ સાંભળીને, સ્થળ પર વિવિધ સ્થળોએ કામ કરતા અન્ય કામદારો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા. કામદારોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી અને પાવર પ્લાન્ટના અધિકારીઓને જાણ કરી.

રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે

માહિતી મળતા જ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. તેમણે જિલ્લા પોલીસ અને વહીવટીતંત્રને ઘટના અંગે જાણ કરી. માહિતી મળતાં જ વહીવટી અધિકારીઓ પોલીસ ટીમ સાથે પહોંચ્યા. અવડી પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાં પાલખ તૂટી પડવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. ઘટનાસ્થળે બચાવ અને રાહત કામગીરી ચાલી રહી છે. અકસ્માતની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

અકસ્માતમાં નવ સ્થળાંતર કામદારોના મોત

પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 10 સ્થળાંતર કામદારોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી નવના મોત થયા છે, જ્યારે એકની હાલત ગંભીર છે. ઘાયલોને સ્ટેનલી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમાંથી નવને મૃત જાહેર કર્યા હતા. એક કામદારને ગંભીર ઈજાઓ માટે સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

