ડિજિટલ સ્ટ્રાઈકઃ 86 લાખ સિમ કાર્ડ બ્લોક દ્વારા કરોડો રૂપિયા બચાવાયા

નવી દિલ્હીઃ સરકારે ઓનલાઈન ફ્રોડ સામે મોટી ‘ડિજિટલ સ્ટ્રાઈક’ કરી છે. છેલ્લા છ મહિનામાં લોકોના 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ પૈસા બચાવવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન સરકારે 86 લાખથી વધુ નકલી સિમ કાર્ડ બ્લોક કર્યા છે. ટેલિકોમ વિભાગે ભારતની ડિજિટલ ક્રાંતિ સાથે જોડાયેલા આંકડા શેર કર્યા છે, જેમાં આ માહિતી સામે આવી છે. અનેક મામલાઓમાં ભારત અમેરિકા, ચીન અને જાપાન જેવા વિકસિત દેશોથી પણ આગળ નીકળી ગયું છે.
ટેલિકોમ વિભાગે પોતાના અધિકૃત X (પૂર્વે ટ્વિટર) હેન્ડલ પરથી માહિતી શેર કરતાં જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ડિજિટલ ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. અહીં મોબાઇલ ડેટા માત્ર 8.27 રૂપિયા પ્રતિ GB છે, જે અનેક દેશોની સરખામણીએ ઘણો સસ્તો છે. આ ઉપરાંત 5G યુઝર્સની સંખ્યામાં ઝડપી વધારો થયો છે. 2022માં 5G સેવા શરૂ થયા બાદ ભારતમાં 5G યુઝર્સની સંખ્યા હવે 40 કરોડને પાર પહોંચી ગઈ છે.
With mobile data priced at just ₹8.27 per GB, a rapidly growing base of 400 million 5G users, and strong security outcomes including 86 lakh fraudulent SIMs blocked and a 99 percent reduction in spoofed international calls, India’s telecom growth is both inclusive and secure.… pic.twitter.com/9uGC6Q3nXI
— DoT India (@DoT_India) January 12, 2026
આ ઉપરાંત ભારતમાં ટેલિકોમ યુઝર્સની કુલ સંખ્યા 1.23 બિલિયન એટલે કે 123 કરોડથી વધુ થઈ ગઈ છે. ભારત દુનિયાનો બીજો સૌથી વધુ ટેલિકોમ યુઝર્સ ધરાવતો દેશ બની ગયો છે.
ઓનલાઈન ફ્રોડ પર ડિજિટલ સ્ટ્રાઈક
વધતા ટેલિકોમ યુઝર્સ અને ડેટા વપરાશ વચ્ચે ટેલિકોમ વિભાગે ઓનલાઈન ફ્રોડ પર પણ મોટા પાયે નિયંત્રણ મેળવ્યું છે. આ ઉપરાંત આંતરરાષ્ટ્રીય નંબરોમાંથી આવતા સ્પૂફ કોલ્સમાં 99 ટકા સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો છે. ફ્રોડ અટકાવવા માટે સરકારે અનેક મોટા પગલાં લીધા છે. ‘સંચાર સાથી’ એપ અને વેબસાઇટ દ્વારા દરરોજ હજારો ફ્રોડ કેસોની ફરિયાદ કરવામાં આવી રહી છે.
AIમાં પણ અગ્રેસર ભારત
ટેલિકોમ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર દેશમાં AI યુઝર્સની સંખ્યા પણ કરોડોમાં છે. DoT મુજબ વૈશ્વિક સ્તરે કુલ ચેટ જીપીટી યુઝર્સમાં 13.5 ટકા યુઝર્સ ભારતમાંથી છે. આ પરથી અંદાજ લગાવી શકાય છે કે ભારતીય યુઝર્સ AIના ઉપયોગમાં પણ કોઈ વિકસિત દેશથી પાછળ નથી.