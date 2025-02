VIDEO: કેનેડાના ટોરોન્ટોમાં વિમાન અકસ્માત, એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ સમયે વિમાન ક્રેશ

કેનેડા: ડેલ્ટા એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ નંબર 4819ને લેન્ડિંગ સમયે અકસ્માત નડ્યો હતો. આ ફ્લાઇટ મિનિયાપોલિસ-સેન્ટ પોલ એરપોર્ટથી ટોરેન્ટ પિયર્સન આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ તરફ જઇ રહી હતી. જો કે ટોરોન્ટો પિયર્સન એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ સમયે અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. વિમાનમાં 80 લોકો સવાર હતા, જેમાંથી 76 મુસાફરો અને 4 ચાલક દળના સભ્યો હતા. વિમાનમાંથી તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા છે, આ દુર્ઘટનામાં 18 લોકોને ઇજા પહોંચી છે.

🔴 CANADA :📹 DELTA AIRLINES PLANE FROM MINNEAPOLIS CRASH-LANDED AT TORONTO PEARSON INTL AIRPORT

It has completely flipped on its back on the runway

At least 8 injured (~80 passengers)

