અરવિંદ કેજરીવાલને મળ્યા જામીન, જાણો સુપ્રીમે કઈ શર્તો રાખી!

નવી દિલ્હી: દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં આપ નેતા અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને સુપ્રીમ કોર્ટે રાહત આપી છે, ઘણા મહિનાઓ પછી કેજરીવાલને જામીન મળ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીમાં હાલ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

