બૉલિવૂડ વર્ક કલ્ચર પર દીપિકા પાદુકોણે જણાવી હકીકત

દીપિકા પાદુકોણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી 8 કલાકના વર્કિંગ અવર્સ અંગે અવાજ ઉઠાવી રહી છે. તાજેતરમાં, અભિનેત્રીએ ફરીથી આ મુદ્દા પર વાત કરી અને બોલિવૂડના વર્ક કલ્ચર પર પણ કટાક્ષ કર્યો.
દીપિકા પાદુકોણે સંદીપ રેડ્ડી વાંગાની ફિલ્મ “સ્પિરિટ” માટે આઠ કલાક કામ કરવાની શરત મૂકી હતી. તે પોતાની પુત્રીના ઉછેર માટે વધુ સમય ફાળવવા માંગતી હતી. આના કારણે તેણીને ફિલ્મમાંથી દૂર કરવામાં આવી. જોકે, દીપિકા આ મુદ્દા પર બોલવાનું ચાલુ રાખે છે. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, તેણીએ તેના આઠ કલાકની શિફ્ટને યોગ્ય ગણાવી અને ફિલ્મ ઉદ્યોગના વર્કિંગ કલ્ચર પર પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા.
દીપિકાએ કહ્યું,’આપણી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ જ અવ્યવસ્થા છે.’CNBC TV18 સાથેના એક ઇન્ટરવ્યુમાં દીપિકા પાદુકોણે કહ્યું,”હું ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં પરિવર્તન લાવવા માટે અવાજ ઉઠાવતી રહી છું કારણ કે તે ખૂબ જ ક્રૂર છે. આપણે એવું વિચારવાની વૃત્તિ ધરાવીએ છીએ કે આ આવું જ છે. પરંતુ હું એવી વ્યક્તિ છું જે વસ્તુઓમાં સુધારો ઇચ્છે છે. જો આપણે પોતાને એક ઈન્ડસ્ટ્રી કહીએ છીએ પણ એક ઈન્ડસ્ટ્રીની જેમ કામ કરતા નથી. આપણે બહુ જ અવ્યવસ્થિત છીએ.હવે સમય આવી ગયો છે એક સિસ્ટમ બનાવીએ, એક સારું વર્ક કલ્ચર ઉભુ કરીએ.”
દીપિકાએ પુરુષ કલાકારોના કામના કલાકો વિશે પણ વાત કરી
આ જ ઇન્ટરવ્યુમાં દીપિકા પાદુકોણે કહ્યું કે તે કોઈનું નામ લઈને વિવાદ ઊભો કરવા માંગતી નથી. જોકે, બોલીવુડમાં ઘણા પુરુષ કલાકારો છે જે વર્ષોથી દિવસમાં ફક્ત આઠ કલાક કામ કરે છે, અને તેઓ સપ્તાહના અંતે પણ કામ કરતા નથી. આ મુદ્દાઓ ઉઠાવીને, દીપિકા ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં સ્ત્રી કલાકારો માટે વધુ સારી કાર્ય સંસ્કૃતિ બનાવવા માંગે છે.
દીપિકા પાદુકોણ માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃતિ ફેલાવી રહી છે. નોંધનીય છે કે દીપિકા પાદુકોણ વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ માટે મધ્યપ્રદેશની મુલાકાતે ગઈ હતી. ત્યાં તેણે તેના ફાઉન્ડેશન, “લિવ લવ લાફ” ની 10મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી હતી. અભિનેત્રીનું ફાઉન્ડેશન દેશભરમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે જાગૃતિ ફેલાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. દીપિકાની આગામી ફિલ્મ, “કિંગ” માં શાહરુખ ખાન સાથે અભિનય કરી રહી છે. શાહરુખ ખાનની પુત્રી, સુહાના ખાન પણ આ એક્શન ફિલ્મમાં અભિનય કરી રહી છે.