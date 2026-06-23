કોંગ્રેસની પીએમ મોદીને સલાહ, ટ્રમ્પને ખુશ કરવાનું બંધ કરો

કોંગ્રેસે પીએમ મોદીને અમેરિકા સાથે વેપાર કરાર ન કરવાની સલાહ આપી છે. જયરામ રમેશે કહ્યું કે આ કરાર ભારત વિરુદ્ધ છે. તેમણે મોદીને ટ્રમ્પને ખુશ કરવાનું બંધ કરવા અને ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કરવા વિનંતી કરી.
અમેરિકાના વેપાર પ્રતિનિધિ જેમ્સન ગ્રીર ભારતની મુલાકાતે છે. આ પ્રસંગે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધ્યું છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કહ્યું કે વડા પ્રધાને તેમના સારા મિત્ર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ખુશ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ. પાર્ટીના મતે ભારતને દેશના હિતોની વિરુદ્ધ હોય તેવા કોઈપણ વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે સોશિયલ મીડિયા પર આ બાબતે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે મોદી સરકારે મલેશિયામાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ, જેણે યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેનો વેપાર કરાર રદ કર્યો હતો.
જયરામ રમેશે ઉમેર્યુ કે 6 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ભારત અને અમેરિકાએ વેપાર પર સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડ્યું. તે સમયે, રાહુલ ગાંધીએ સંસદમાં ચીન મુદ્દા પર સરકારને ઘેરી લીધી હતી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે આ નિવેદન દબાણ હેઠળ આપવામાં આવ્યું હતું. આ કરાર હેઠળ, અમેરિકાએ ભારતીય નિકાસ પરના કરને 25 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવાનું વચન આપ્યું હતું. બદલામાં, ભારતે અમેરિકન કૃષિ અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનો પરના કરને દૂર કરવાનું અથવા નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવાનું વચન આપ્યું હતું. ભારતે પાંચ વર્ષમાં અમેરિકા પાસેથી $500 બિલિયન મૂલ્યના માલ ખરીદવાનું પણ વચન આપ્યું હતું.
પરંતુ 20 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ, અમેરિકન સુપ્રીમ કોર્ટે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની કર વ્યૂહરચનાને ગેરકાયદેસર જાહેર કરી. આનાથી રાતોરાત ભારતની મુક્તિ સમાપ્ત થઈ ગઈ. તે પછી તરત જ, અમેરિકાએ ભારત સહિત તેના તમામ વેપારી ભાગીદારો પર કામચલાઉ 10 ટકા કર લાદ્યો. આ કાનૂની સમયમર્યાદા 24 જુલાઈ, 2026 ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. આ પછી શું થશે તે અંગે નોંધપાત્ર અનિશ્ચિતતા છે.
જયરામ રમેશે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા હવે ભારત સહિત લગભગ 60 દેશોની તપાસ કરી રહ્યું છે. અમેરિકાનો આરોપ છે કે આ દેશો અન્યાયી વેપાર પ્રથાઓમાં સંડોવાયેલા છે. કોંગ્રેસ માને છે કે અમેરિકા આ તપાસનો ઉપયોગ ભારતને ડરાવવા માટે કરી રહ્યું છે. તે ઇચ્છે છે કે ભારત 6 ફેબ્રુઆરીના કરાર પર ઔપચારિક રીતે હસ્તાક્ષર કરે.
કોંગ્રેસ નેતાએ આ કરારને ભારત માટે ખોટ કરતો કરાર ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે તેનાથી જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો પર ગંભીર અસર પડશે. ભારત તેની આયાત ત્રણ ગણી કરવાનું વચન આપી રહ્યું છે, પરંતુ અમેરિકા તરફથી કોઈ નક્કર પ્રતિબદ્ધતા નથી. તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે જો અમેરિકા જાપાન અને યુરોપિયન યુનિયન જેવા દેશો પર કર વધારવાની ધમકી આપી શકે છે, તો ભારત સાથેના કરાર પછી તે આવું નહીં કરે તેની શું ગેરંટી છે?
અંતે, રમેશે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ ટ્રમ્પને ખુશ કરવાનો પ્રયાસ કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ. ટ્રમ્પે 100 થી વધુ વખત ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ બંધ કરવાનો દાવો કર્યો છે, પરંતુ મોદીએ હજુ સુધી આ દાવાને પડકાર્યો નથી. જેમ્સન ગ્રીરની આ મુલાકાતનો હેતુ ફેબ્રુઆરીમાં મોદી અને ટ્રમ્પ દ્વારા સંમત થયેલા વચગાળાના વેપાર કરારને આગળ વધારવાનો છે. ગયા અઠવાડિયે, ફ્રાન્સમાં G-7 બેઠક દરમિયાન, ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું હતું કે બંને દેશો કરાર સુધી પહોંચવાની ખૂબ નજીક છે.