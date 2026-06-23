ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી મળતા જ ભાવુક થઈ ગયો વૈભવ સૂર્યવંશી

વૈભવ સૂર્યવંશી ઇતિહાસ રચવાની અણી પર છે. આ પહેલા વૈભવને ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી ભેટમાં આપવામાં આવી. બીસીસીઆઈએ આ યાદગાર ક્ષણનો વીડિયો ટ્વિટર પર શેર કર્યો છે.

દરેક યુવા ક્રિકેટર એક દિવસ ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પહેરવાનું સપનું જુએ છે. 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી માટે આ સ્વપ્ન હવે વાસ્તવિકતા બની ગયું છે. આયર્લેન્ડ સામેની T20I શ્રેણી શરૂ થતાં પહેલાં જ્યારે તેણે પહેલી વાર ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી હાથમાં લીધી ત્યારે યુવા બેટ્સમેનની ખુશી સ્પષ્ટપણે અનુભવાઈ ગઈ હતી. BCCIએ એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં વૈભવ પહેલી વાર ઈન્ડિયન જર્સી પહેરેલો જોવા મળ્યો. આ ક્ષણ તેના માટે એટલી ખાસ હતી કે તે થોડા સમય માટે અવાચક થઈ ગયો અને ભાવુક થઈ ગયો. વૈભવનો આ વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

બાળપણનું સ્વપ્ન સાકાર થયું

ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી પ્રાપ્ત કરવાનો આનંદ વ્યક્ત કરતા વૈભવે કહ્યું કે તેની પાસે શબ્દો નથી. જે કારણથી પહેલા દિવસે તેણે પોતાનું બેટ ઉપાડ્યું અને પ્રેક્ટિસ માટે ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ગયો હતો તે આજે તે સ્વપ્ન સાકાર થયું. તે સફરનું સૌથી મોટું પગલું આજે પૂર્ણ થયું. તે આ ખુશીને શબ્દોમાં વર્ણવી શકતો નથી. તેના માટે એક સ્વપ્ન જેવું હતું. જે ક્ષણે તેણે જર્સી જોઈ, તેના ચહેરા પર સ્મિત ફેલાઈ ગયું. ક્યારેક એવી વસ્તુઓ બને છે જેની તમે ક્યારેય કલ્પના પણ ન કરી હોય. અને જ્યારે તે આખરે બને છે, ત્યારે તમને ખબર નથી હોતી કે કેવી પ્રતિક્રિયા આપવી. તેને બરાબર એવું જ લાગ્યું.

તેણે રઘુના પગ સ્પર્શ કર્યા અને તેમના આશીર્વાદ માંગ્યા.

વિડીયોમાં તે ભાવનાત્મક ક્ષણ પણ કેદ કરવામાં આવી છે જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયાનો થ્રોડાઉન સ્પેશિયાલિસ્ટ રઘુ તેની જર્સી સાથે તેના હોટલના રૂમમાં પહોંચ્યો. દરવાજો ખુલતાની સાથે જ, વૈભવે પહેલા રઘુના પગ સ્પર્શ કર્યા અને તેમના આશીર્વાદ માંગ્યા. ત્યારબાદ તેણે જર્સી ધરાવતું બોક્સ ખોલ્યું, ભારતીય જર્સી હાથમાં લીધી અને થોડી ક્ષણો માટે તેને જોતો રહ્યો. તેના ચહેરા પર સ્મિત હતું, અને તેની આંખોમાં ચમક બાળપણથી જે સ્વપ્ન માટે કામ કરી રહ્યો હતો તેના સાકાર થવામાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી હતી.

વૈભવ સૂર્યવંશી લગભગ એક વર્ષ પહેલા આઈપીએલમાં સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બન્યો. ત્યારબાદ તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર રન બનાવ્યા, અને આઈપીએલ 2026 માં, તેણે રેકોર્ડ 71 છગ્ગા સહિત 776 રન બનાવ્યા અને ઓરેન્જ કેપ મેળવી. થોડા સમય પછી, તેને ટીમ ઈન્ડિયામાં સામેલ કરવામાં આવ્યો. હવે, આયર્લેન્ડમાં બધાની નજર 15 વર્ષના સ્ટાર બેટ્સમેન પર રહેશે.

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