દીપિકાને તેની પહેલી ફિલ્મ માટે કેવી રીતે તૈયાર કરી? ફરાહે કર્યો ખુલાસો

ફરાહ ખાન (Farah khan)એ ખુલાસો કર્યો કે તેણે દીપિકા પાદુકોણ (Deepika Padukone)ને તેની પહેલી ફિલ્મ ઓમ શાંતિ ઓમ (Om Shanti OM) માટે કેવી રીતે તાલીમ આપી હતી. જાણો શાહરૂખ ખાન વિશે તેણે દીપિકાને કઈ ખાસ સલાહ આપી હતી.
બોલીવુડ અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણ(Deepika Padukone)એ 2007 માં શાહરૂખ ખાન સાથે ફિલ્મ ઓમ શાંતિ ઓમ(Om Shanti OM) માં બોલીવુડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ફરાહ ખાન દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મમાં શાહરૂખ અને દીપિકા બંને ડબલ રોલમાં હતા. તેના તાજેતરના કૂકિંગ વ્લોગમાં, ફરાહે યાદ કર્યું કે તેણે તેની પહેલી ફિલ્મ માટે દીપિકાને કેવી રીતે તાલીમ આપી હતી.
ફરાહે દીપિકાને ઘણું શીખવ્યું
આ વખતે ફરાહ ખાન તેના રસોઈયા દિલીપ સાથે તેના તાજેતરના કૂકિંગ વ્લોગના એક એપિસોડ માટે દિયા મિર્ઝાના ઘરે ગયા હતાં. વાતચીત દરમિયાન દિયાએ ખુલાસો કર્યો કે જ્યારે તે બોલીવુડમાં પ્રવેશ કરી રહી હતી, ત્યારે તેને કોઈ વર્કશોપ કે ડાન્સ ક્લાસ આપવામાં આવતા નહોતા, પરંતુ તેને દિવસમાં 27-28 કલાક કામ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવતી હતી. તેણીએ ફરાહને કહ્યું, જ્યારે કે હવે હું સાંભળું છું તું જેમને લોન્ચ કરવાનો દાવો કરે છે તે લોકો પાસેથી તારા પ્રેમ, કાળજી અને ધ્યાન વિશે. ત્યારબાદ ફરાહએ જણાવ્યું કે તેણે “ઓમ શાંતિ ઓમ” માટે દીપિકા(Deepika Padukone)ને કેવી રીતે તૈયાર કરી.
ફરાહ ખાને કહ્યું કે દીપિકા, મેં તારી ખૂબ કાળજી લીધી. પહેલા મેં તેને અનુપમ ખેરના ક્લાસમાં ૩-૪ મહિના માટે મોકલી પછી મેં તેને કથક ક્લાસમાં મોકલી. અમે ઘણા લુક ટેસ્ટ કર્યા. મેં 10 દિવસ પછી તેના માટે શૂટિંગ શરૂ કર્યું. મેં તેને કહ્યું,’પહેલા 10 દિવસ માટે આવ અને સેટ પર રહીને જો શાહરૂખ ખાન કેવું કામ કરે છે, શ્રેયસ તલપડે કેવું કામ કરે છે. બસ દરરોજ આવીને બેસો.
બે અલગ અલગ સમયગાળામાં સેટ કરેલી ‘ઓમ શાંતિ ઓમ’ એક જુનિયર કલાકાર ઓમની વાર્તા છે. હત્યા થયાના દાયકાઓ પછી, તેનો પુનર્જન્મ થાય છે અને તે તેની પ્રિય, પ્રખ્યાત અભિનેત્રી શાંતિપ્રિયાના મૃત્યુનો બદલો લેવા માટે ન્યાયની શોધમાં નીકળે છે.આ ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સફળ રહી હતી. શાહરૂખ ખાન અને દીપિકા પાદુકોણ વચ્ચેની કેમેસ્ટ્રીની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. દીપિકા માટે, ‘ઓમ શાંતિ ઓમ’ તેની કારકિર્દી માટે એક શરૂઆત સાબિત થઈ.