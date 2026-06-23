લખનૌ આગ્નિકાંડ પર કંપી ઉઠ્યુ સોનુ સૂદનું કાળજું, જાણો શું કહ્યું?

લખનૌના અલીગંજના પુરાનિયામાં એક કોચિંગ સેન્ટરમાં આગ લાગવાથી અનેક વિદ્યાર્થીઓના મોત થયા છે. બોલિવૂડ અભિનેતા સોનુ સૂદે આ દુ:ખદ ઘટના પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે.

લખનૌના અલીગંજના પુરાનિયામાં એક કોચિંગ સેન્ટરમાં આગ લાગવાથી પંદર લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે.આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે આ ઘટનાની તપાસ માટે SIT ની રચના કરી છે, અને લખનૌ વિકાસ સત્તામંડળે ઇમારત તોડી પાડવાનો આદેશ આપ્યો છે.બોલિવૂડના અનેક સેલિબ્રિટીઓએ આ દુ:ખદ ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. બોલિવૂડ અભિનેતા સોનુ સૂદે પણ X પર એક ટ્વિટ દ્વારા આ ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે અને આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટનામાં પોતાના બાળકો ગુમાવનારા પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.

સોનુ સૂદે લખનૌ આગ પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું. સોનુ સૂદે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને આ દુ:ખદ ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું.પોતાની પોસ્ટમાં અભિનેતાએ લખ્યું,”વર્ગખંડો સપનાઓને પોષવા માટે હોવા જોઈએ, સ્વપ્ન જોનારાઓને તેમના અંતિમ મુકામ સુધી પહોંચાડવા માટે નહીં. લખનૌ આગથી મારું હૃદય તૂટી ગયું છે. આ દુર્ઘટનામાં ઘણા યુવાનોના જીવ ગયા છે, અને ઘણા સપના ચકનાચૂર થઈ ગયા છે. ભવિષ્યના અધિકારીઓ, કલાકારો, નેતાઓ અને પરિવર્તન લાવનારાઓ, જેમની યાત્રા શરૂ થાય તે પહેલાં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.”

સોનુ સૂદની પીડિતોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના

પોતાની પોસ્ટમાં, સોનુ સૂદે એ પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી જેમના બાળકોએ આ દુર્ઘટનામાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. તેમણે આગળ લખ્યું,”કોઈ શબ્દો તેમના બાળકોને ગુમાવનારા પરિવારોના દુઃખને શાંત કરી શકતા નથી. મારી પ્રાર્થનાઓ તેમની સાથે અને જેઓ સ્વસ્થ થવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે તેમની સાથે છે. આ બાળકો માટે અમારા આંસુ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ એ છે કે તેમને સલામત જગ્યાઓ અને મજબૂત સુરક્ષા પગલાં પૂરા પાડવામાં આવે, જેથી આવી દુર્ઘટના ફરી ક્યારેય ન બને.”

લખનૌ આગમાં 15 લોકોના મોત

સોમવાર, 22 જૂનના રોજ, લખનૌના અલીગંજ વિસ્તારમાં ત્રણ માળની ઇમારતમાં આગ લાગી હતી, અને આગની જ્વાળાઓ ઝડપથી ત્રીજા માળે પહોંચી ગઈ હતી. આગ લાગ્યા બાદ, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ત્રીજા માળેથી કૂદી પડ્યા હતા. સમાચાર મળતાં, ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. જોકે, ઘણા લોકો હજુ પણ બચી શક્યા નથી. આ ઘટનામાં 15 લોકોના મોત અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હોવાની માહિતી સામે આવી છે.

 

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