ગુનાખોરી ડામવા ગૃહ વિભાગ એક્શન મોડમાં

ગુજરાત રાજ્યમાં કાયદો, વ્યવસ્થા અને નાગરિકોની સલામતીની સ્થિતિને વધુ સુદ્રઢ, પારદર્શક અને કડક બનાવવાના મક્કમ હેતુથી પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે ગઇકાલે મોડી રાત સુધી એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને સઘન ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ હતી. ગૃહ વિભાગના આ અણધાર્યા અને મોડી રાત સુધી ચાલેલા મંથનને પગલે સચિવાલય સહિત રાજ્યના ઉચ્ચ વહીવટી અને પોલીસ વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે, તેમજ આગામી દિવસોમાં ગુનેગારો સામે મોટા પોલીસ એક્શનની સંભાવનાઓ પ્રબળ બની છે.
રાજ્ય પોલીસ વડા અને ઉચ્ચ અધિકારીઓની હાજરીમાં મેગા મંથન
મળતી સત્તાવાર વિગતો અનુસાર, રાજ્યના યુવા અને સક્રિય ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં આ મહત્વની સમીક્ષા બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. આ ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડા (DGP) સહિત ગૃહ વિભાગના તમામ ટોચના આઇપીએસ (IPS) અધિકારીઓ, ગુપ્તચર વિભાગના વડાઓ અને સચિવાલયના વરિષ્ઠ સચિવો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સામાન્ય રીતે નિયમિત સમય પર યોજાતી બેઠકો કરતાં હટીને આ બેઠક અડધી રાત સુધી સતત ચાલુ રહી હતી, જે દર્શાવે છે કે સરકાર રાજ્યની આંતરિક સુરક્ષા અને કાયદો વ્યવસ્થા બાબતે કોઈ જ બાંધછોડ કરવાના મૂડમાં નથી.
ગુનાખોરી પર અંકુશ અને સુરક્ષા માળખાને મજબૂત કરવા પર ભાર
આ મેરેથોન બેઠક દરમિયાન રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની વર્તમાન સ્થિતિની ઝીણવટભરી સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને સંગઠિત ગુનાખોરી, ડ્રગ્સ નેટવર્ક પર પ્રહાર, મહિલા સુરક્ષા, સાયબર ક્રાઇમ અને સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓ જેવા ગંભીર મુદ્દાઓ પર અધિકારીઓ સાથે ટેબલ ટોક થઈ હતી. ગૃહમંત્રીએ રાજ્યના વિવિધ સંવેદનશીલ જિલ્લાઓ અને મહાનગરોના કાયદો-વ્યવસ્થાના ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ તપાસ્યા હતા અને જ્યાં પણ ત્રુટિઓ જણાઈ ત્યાં ત્વરિત સુધારા કરવાના આદેશો આપ્યા હતા.
પોલીસતંત્રને વધુ સક્રિય અને લોકાભિમુખ થવા માર્ગદર્શન
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી તહેવારો અને વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કાયમી ધોરણે વધુ કડક બનાવવા અને સ્થાનિક પોલીસતંત્રને ફિલ્ડ પર વધુ સક્રિય, સજાગ અને ઉત્તરદાયી બનાવવા માટે મંત્રી તરફથી કડક શબ્દોમાં જરૂરી માર્ગદર્શન અને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. સામાન્ય નાગરિકોમાં પોલીસનો વિશ્વાસ વધે અને ગુનેગારોમાં કાયદાનો ખોફ પેદા થાય તે રીતે રાત્રિ પેટ્રોલિંગ અને કોમ્બિંગ ડ્રાઇવ વધારવા જણાવાયું છે. મોડી રાત સુધી ચાલેલા આ શૈક્ષણિક અને સુરક્ષાત્મક મંથન બાદ હવે આગામી દિવસોમાં ગુજરાત પોલીસ બેડામાં મોટા પાયે આંતરિક ફેરફારો અથવા બદલીઓનો દોર શરૂ થાય તેવી અટકળો પણ તેજ થઈ ગઈ છે.