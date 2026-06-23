મોદી કેબિનેટમાંથી એક નેતાની વિદાય, કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોર્જ કુરિયનનું રાજીનામું

ભાજપના નેતા અને કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી જ્યોર્જ કુરિયને મંત્રી પદનો કાર્યકાળ પૂરો થયા બાદ રાજ્યસભાના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. રાષ્ટ્રપતિએ તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું છે. કુરિયન લઘુમતી બાબતો અને મત્સ્યઉદ્યોગ મંત્રાલયના રાજ્યમંત્રી હતા.
ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા જ્યોર્જ કુરિયને મંગળવારે કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું. તેમણે લઘુમતી બાબતો મત્સ્યઉદ્યોગ,પશુપાલન અને ડેરી રાજ્યમંત્રીનો કાર્યભાર સંભાળ્યો. રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકેનો તેમનો છ વર્ષનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઈ ગયો છે, જેના કારણે તેમને પદ છોડવાની ફરજ પડી છે. રાષ્ટ્રપતિ ભવનથી જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર વડા પ્રધાનની સલાહ પર રાષ્ટ્રપતિએ તાત્કાલિક અસરથી જ્યોર્જ કુરિયનનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું છે.
મધ્યપ્રદેશથી રાજ્યસભા પહોંચ્યા
જ્યોર્જ કુરિયન મૂળ કેરળના કોટ્ટાયમ જિલ્લાના વતની છે. જોકે, તેઓ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાંથી રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા હતા. 65 વર્ષીય કુરિયન ઓગસ્ટ 2024 થી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ત્રીજા કાર્યકાળમાં મંત્રીમંડળનો ભાગ હતા. તેઓ ભાજપના સૌથી જૂના અને અનુભવી નેતાઓમાંના એક છે, 1980 માં પાર્ટીની સ્થાપના થઈ ત્યારથી તેઓ પક્ષના સભ્ય છે. રાજકારણમાં સક્રિય રહેવા ઉપરાંત, તેમણે ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટમાં વકીલ તરીકે પણ સેવા આપી છે.
તો પછી તેમને તક કેમ ન મળી?
રાજ્યસભાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેમને ફરીથી ચૂંટણી માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા ન હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીના નબળા પ્રદર્શનને કારણે તેમને બીજી તક ન મળી. જ્યોર્જ કુરિયનનો જન્મ 20 સપ્ટેમ્બર, 1960 ના રોજ કેરળના કોટ્ટાયમ જિલ્લામાં થયો હતો. તેમના વતનમાં શાળાકીય શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યા પછી, તેમણે કાયદામાં સ્નાતક અને માસ્ટર ડિગ્રી મેળવી. તેઓ એક જાણીતા કાયદાકીય વિદ્વાન પણ છે.